السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يضم نوا أوكافور بعقد طويل الآمد .. رسميًا

 نوا أوكافور
 نوا أوكافور

أعلن نادي ميلان الإيطالي ، عن تعاقده مع نوا أوكافور  لتدعيم خط الهجوم  إستعدادًا للموسم الجديد  خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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ونشر ميلان الإيطالي  بيان  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  بخصوص تفاصيل الصفقة قائلا :" بيان رسمي ، يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن ضم نوا أوكافور قادمًا من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

 

أتم البيان :" وقع المهاجم السويسري عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 17 مع الفريق".

وقع إدارة الميلان عقد طويل الأمد مع اللاعب نوا أوكافور  حتي صيف 2028 .

من المقرر ان يلتقي ميلان مع نظيره ريال  مدريد مساء الاثنين القادم في لقاء ودي إستعدادًا للموسم الجديد .

موعد مباراة ريال مدريد وميلان 

من المقرر ان تنطلق مباراة ريال مدريد وميلان مساء الاثنين القادم الموافق 24 من شهر يوليو الجاري 2023، في تمام الساعة 5 صباحًا ، و6 مساء بتوقيت الإمارات .

 

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