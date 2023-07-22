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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في 10 دقائق .. سيراميكا يتقدم على المصري بهدفين في كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا و المصري البورسعيدي

تقدم سيراميكا كليوباترا على المصري البورسعيدي  بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد الجيش برج العرب في نهائي كأس الرابطة لأندية المصرية.

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نهائي كأس الرابطة.. مروان حمدي يقود تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

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صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري البورسعيدي ..نهائي كأس الرابطة

وسجل محمد عنتر جناح سيراميكا كليوباترا هدف في شباك عصام ثروت  وجاء الهدف من خلال انفراد ضربه محمد عنتر  دفاعات المصري البورسعيدي لينفرد بالحراس ويسجل الهدف  الأول .

فيما سجل صلاح محسن الهدف الثاني من استغلال خطأ دفاعات المصري وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 10  في مرمي عصام ثروت.

وبدأ سيراميكا كليوباترا  لمباراة المصري البورسعيدي

 

حراسة المرمى:محمد بسام

 

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

 

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

 

خط الهجوم:  صلاح محسن.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

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الجريدة الورقية