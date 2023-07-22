في 10 دقائق .. سيراميكا يتقدم على المصري بهدفين في كأس الرابطة

تقدم سيراميكا كليوباترا على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد الجيش برج العرب في نهائي كأس الرابطة لأندية المصرية.

وسجل محمد عنتر جناح سيراميكا كليوباترا هدف في شباك عصام ثروت وجاء الهدف من خلال انفراد ضربه محمد عنتر دفاعات المصري البورسعيدي لينفرد بالحراس ويسجل الهدف الأول .

فيما سجل صلاح محسن الهدف الثاني من استغلال خطأ دفاعات المصري وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 10 في مرمي عصام ثروت.

وبدأ سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.