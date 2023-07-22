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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة

المصري وسيراميكا
المصري وسيراميكا كليوباترا

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهه نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم  السبت في المباراة المرتقبة على ستاد الجيش برج العرب في نهائي كأس الرابطة لاندية المصرية .

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نهائي كأس الرابطة.. مروان حمدي يقود تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

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تشكيل المصري البورسعيدي  لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، عمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، رحيم دغموم.

خط الهجوم: مروان حمدي.

 

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

محمود جاد    عماد بو بكر   حسين السيد  أحمد عماد   حسن على حسام جريشة   إسلام عطية  رجب عمران   _فرانك ايتوجا.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري 

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سيف تقا - جاستيس ارثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

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