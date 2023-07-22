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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نهائي كأس الرابطة.. مروان حمدي يقود تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

مروان حمدي
مروان حمدي

أعلن الدكتور ميمى عبد ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، عن تشكيل  الفريق لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا  في اللقاء الذي يتنطلق بعد قليل على ستاد الجيش برج العرب ، في نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية  المحترفة .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

  • حراسة المرمى: عصام ثروت.
  • خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، عمرو سعداوي.
  • خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، رحيم دغموم.
  • خط الهجوم: مروان حمدي.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

محمود جاد    عماد بو بكر   حسين السيد   أحمد عماد   حسن على حسام جريشة   إسلام عطية   رجب عمران   _فرانك ايتوجا.

من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

May be an image of ‎1 person, playing football, poster, card, magazine and ‎text that says '‎تشكيل النادي المصري ضد نادي سيراميكا كليوباترا FORMATION عصام ثروت كريم العراقي 30 اسلام ابو سليمة عمرو موسى 8 13 عمرو السعداوي 20 إيزي إيميكا زياد كمال 44 18 عبد الرحيم دغموم 14 إلياس الجلاسي جريندو 21 19 مروان حمدي إسلام عطية SUBSTITUTION أحمد عماد 15 25 رجب عمران 9 محمود جاد 27 حسن علي 10 37 فرانك ايتوجا عماد بوبكر حسام جريشة 26 حسين السيد SponsoredBy ORGANI‎'‎‎

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