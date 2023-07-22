نهائي كأس الرابطة.. مروان حمدي يقود تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

أعلن الدكتور ميمى عبد ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يتنطلق بعد قليل على ستاد الجيش برج العرب ، في نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، عمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، رحيم دغموم.

خط الهجوم: مروان حمدي.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

محمود جاد عماد بو بكر حسين السيد أحمد عماد حسن على حسام جريشة إسلام عطية رجب عمران _فرانك ايتوجا.

من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.