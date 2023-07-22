بايرن ميونخ يقدم عرضًا أخيرًا لـ توتنهام من أجل هاري كين

يتمسك بايرن ميونخ الألماني بفكرة التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب مع السبيرز خلال الفترة القليلة الماضية.

وكان بايرن ميونخ قد تقدم بعرضين لتوتنهام الأول بـ 70 مليون يورو والثاني بـ 80 مليونًا، لكن العرضين قوبل بالرفض من جانب الفريق الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن العملاق البفاري يستعد لتقديم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع هاري كين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أنه من الصعب رفض العرض الثالث والأخير لبايرن ميونخ من قبل توتنهام، بعدما وصل الفريق الإنجليزي للقيمة المالية التي يرغب في الحصول عليها من وراء بيع نجمه اللامع.

وأشارت إلى أن هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام، بعدما فشل الأخير في التتويج بأي لقب طوال تواجد اللاعب مع السبيرز، مما يجعله يفكر في خوض تجربة احترافية جديدة خلال الموسم المقبل.

وكانت عدة أندية إنجليزية وإسبانية أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد ترغب في التعاقد مع صاحب الـ 29 عامًا، لكن مغالاة السبيرز في بيع نجم الفريق حالت دون رحيله.