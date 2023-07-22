أول تعليق من صالح العمري بعد التعاقد مع الاتحاد السعودي

كتب صالح العمري لاعب الاتحاد السعودي الجديد ، تعليقًا عقب إعلان إدارة النمور الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر صالح العمري تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة قائلا:" بسم الله توكلت على الله بداية جديدة ومرحلة جديدة مع بطل الدوري الاتحاد اسأل الله التوفيق وهذا كله جاء بفضل الله ثم دعاء الوالدين ودعم عائلتي.

أضاف:" اشكر ادارة الاتحاد برئاسة الأستاذ انمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي على ثقتهم وأعدكم بالأفضل بإذن الله ،وما أنسى على الرماح لى جهوده ومساعدته في تحقيق رغبتي شكراً ابو عبد المحسن.

التحق صالح العمري في معسكر الاتحاد السعودي الذي يٌقام في الطائف إستعدادًا للموسم الجديد .

حيث قدمت إدارة الاتحاد السعودي عرضًا مغريًا للتعاقد مع اللاعب صالح العمري مقابل 8 ملايين ريال، تسلم على دفعتين، وانتقال لاعب الاتحاد محمد العوفي لأبها بنظام الإعارة لمدة موسم

أبها ضد الخليج السعودي

في سياق مٌتصل، تقام حاليًا مباراة أبها والخليج السعودي مساء اليوم السبت خلال المعسكر الخارجي الذي يٌقام في تركيا.

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