مركز الإبداع التكنولوجي ينظم الملتقى السنوي لسفراء الإبداع

نظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) الملتقى السنوي لسفراء الإبداع، في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

وسلط الملتقى الضوء على برامج المركز، مثل برامج بناء القدرات، وبرامج الحاضنات، وغيرها، وكيفية تنفيذ هذه البرامج في المحافظات المختلفة، كما تناول دور مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في 13 محافظة، وأيضًا معامل "مصر تصنع الإلكترونيات" بالمناطق التكنولوجية في مدينتي أسيوط الجديدة وبرج العرب.

وحضر الملتقى 200 سفير من سفراء الإبداع من 25 محافظة على مستوى الجمهورية. كما تم تكريم عدد من السفراء المتطوعين المتميزين من المحافظات المختلفة تقديرًا لجهودهم المميزة.

وقد تم إطلاق مبادرة سفراء الإبداع بهدف نشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وزيادة كفاءة وانتشار برامج وخدمات المركز المقدمة للطلبة وخريجي الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية. ويمثل السفير حلقة الوصل بين المركز والشباب ويسعى إلى نقل الخبرات والمقترحات والآراء.

وجدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.