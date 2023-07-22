تدشن مبادرة « وقاية تحيـا مصر » للتوعية بمرض سرطان الثدي

دشنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني (الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية) ، بالتعاون مع الكيان الشباب اتحاد طلاب تحيا مصر ، فعاليات المبادرة المجتمعية « وقاية تحيـا مصر » للتوعية بمرض سرطان الثدي ، بمشاركة 150 فتاة ، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة ، ذلك في إطار " المنتدي الوطني لبناء الوعي " للعام الثاني علي التوالي ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة .

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب نحو بناء وعي الكوادر والقيادات الشبابية بأهم القضايا المجتمعية، وحثهم على المشاركة الفعالة ليكونو سفراء لنشر الوعي في المجتمع، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية الإنجازات التي تحققها والمشروعات القومية ودور الشباب في تنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمنهم الشخصي وعلى أمن الوطن.

وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمحور مبادرة "وقاية تحيا مصر " حول التثقيف المجتمعي وتعزيز الوعي العام حول مجموعة من القضايا المحددة فضلا عن تشجيع الفرص الواعدة المتاحة وإحداث تغيير إيجابي يعود بالفائدة على المجتمع ،وخاصة تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، وإبراز إنجازات الدولة في دعم صحة المرأة المصرية في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، كما يتناول دور بعض القطاعات في تقديم المساعدة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية للنساء المصابات بالمرض، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والمبادرات الرئاسية ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات والمبادرات الشبابية والشركات الراعية بهدف تكاتف الجهود وتكاملها لنشر الوعي الصحي وزيادة نسب الشفاء من المرض وتقديم الدعم للمرأة المصرية.

جاء ذلك بحضور كوكبة من المتخصصين وقيادت الجهات الشريكة والداعمة " الأستاذة إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، خالد فوزي - مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية ، مصطفى قطامش رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر ، مها مروان- ممثل عن المجلس القومي للمرأة ، دكتور عمر شريف عمر - رئيس وحدة أورام الثدي بالقصر العيني جامعة القاهرة، دكتورة سهى الشريف استشاري الرعاية النفسية لمرضي الأورام، دكتورة ريهام عبد الحليم إحدى محاربات السرطان ورئيسة مشروع "أنا مبدعة"، دكتورة هالة عدلي - رئيس اتحاد قيادات المرأة العربية، دكتورة ريهام عادل - رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، نهلة الهواري -رئيس مؤسسة صاحبة السعادة لرعاية مرضى السرطان ، أستاذة نداء الحديدي - رئيس مجلس أمناء مؤسسة فرسان الحديدي للتنمية والرعاية ، هدى مصطفى رئيس الاتحاد الوطني لرائدات مصر، الأديبة والإعلامية عبير حلمي - رئيس جريدة ومهرجان هرموني، سلوى عبد السلام - مدير بنك ناصر الإجتماعي سابقاً ، أدار ريهام المهدي - الإعلامية بقناة صدى البلد".