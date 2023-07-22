السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ضمن فعاليات برنامج " جسور الأمل "

الشباب والرياضة تواصل جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

 واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) ، من خلال الإدارة العامة للأنشطة الجامعية " إدارة قادرون بإختلاف " ، فعاليات جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالمحافظات المختلفة ( محافظة الدقهلية )  ، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .  

وأقيمت الفعاليات بمراكز التخاطب وتنمية المهارات والتى تم تجهيزها ضمن برنامج ( جسور الأمل ) ، ومنها مركز شباب السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، لدعم ذوى القدرات والهمم ، ولتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم ، وعمل تقييمات نفسية لهم ، بالإضافة إلى برامج توعية للأسر لكيفية التعامل مع أطفالهم .

 وتقدم الجلسات مجانا من الأحد للخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا ، وتتضمن الفعاليات جلسات لعلاج المشاكل السلوكية والإنفعالية للأطفال ، وعلاج عيوب النطق والكلام ، والتأخر اللغوى ، علاوة على تطوير المهارات اللغوية والسمعية ، وتنمية المهارات ،  والتعديل السلوكي .

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