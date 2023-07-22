مصر تشارك في أسبوع حماية البيانات الشخصية 2023

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر "أسبوع حماية البيانات الشخصية 2023" الذي ينظمه مركز حماية البيانات في سنغافورة في الفترة من 18 إلى 21 يوليو بمدينة سنغافورة. ويتبع الحدث منتدى الخصوصية التابع للرابطة الدولية لمتخصصي الخصوصية في آسيا.

انعقد المؤتمر تحت شعار "تعزيز الابتكار بالبيانات الموثوقة". وشملت أجندة الحدث سلسلة من الجلسات التي يشارك فيها قادة الفكر، وحلقات نقاش تجمع رواد الصناعة وورش عمل لمناقشة أحدث المستجدات والابتكارات في مجال حماية البيانات.

كما شارك في المؤتمر عددٌ من بيوت الخبرة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والخبراء لمشاركة الرؤى حول تسخير قوة البيانات الموثوقة لتطوير الأعمال في عالم يعتمد بشكل متزايد على البيانات.

شاركت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة البيانات في فعاليات المؤتمر. وتناول الحدث العديد من الموضوعات، منها تحول الأعمال التجارية باستخدام البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه عملية نقل البيانات، وإدارة عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وكيفية الحفاظ على خصوصية معلومات التعريف الشخصي وحمايتها، وأطر الحوكمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحماية الأطفال من خلال حماية الخصوصية والأمن وسلامة المحتوى.

مركز حماية البيانات هو الجهة المسؤولة عن قضايا حماية البيانات الشخصية في سنغافورة. وينظم المركز كل عام أسبوع حماية البيانات الشخصية، الذي يوفر منصة لعقد حوار مكثف حول آخر التطورات والمستجدات في مجال حماية البيانات وتكنولوجيا البيانات.