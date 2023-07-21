خبير استراتيجي يطالب الدول الإسلامية بالضغط على السويد اقتصاديا بسبب حرق المصحف

قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن السويد سمحت للمواطن الملحد بحرق المصحف تحت بند حرية الرأي والتعبير، مضيفا:" الدولة الإسلامية تمتلك اتخاذ قرار ضاغط جراء هذه الواقعة.

السماح لمواطن عراقي ملحد بحرق المصحف إجراء يستفز المسلمين

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية المحور، مساء اليوم الجمعة، إن واقعة السماح من جانب السويد لمواطن عراقي ملحد بحرق المصحف يعتبر إجراء يستفز المسلمين.

وتابع: "مليارات الدولار حجم التجارة البينية بين السويد والدول الإسلامية وهو ما يمكن أن يتم استخدامه للضغط علي السويد لمنع هذه التصرفات".

اندلعت موجة غضب جديدة بالعالم العربي والإسلامي بعد سماح السويد للمتظاهرين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية، في تكرار لتلك الأفعال التي تمس مشاعر ملياري مسلم وتتسبب في إحداث التوترات.

وسمحت السلطات السويدية مجددًا لسلوان موميكا، وهو مواطن عراقي في السويد، بإقامة احتجاجًا، الخميس، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، قام خلاله بتمزيق نسخة من القرآن وإهانة العلم العراقي الأمر الذي أشعل تفاعلًا واسعًا.

وأظهرت اللقطات اثنين من المتظاهرين يركلان القرآن ويدمرانه جزئيًا، في حين ظهر موميكا يدوس على القرآن ويلمع حذاءه بصورة العلم العراقي.

وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم إنه كان هناك شخصان حاضرين بتصريح للاحتجاج ويقدر أن 150 شخصًا آخرين كانوا حاضرين، معظمهم من المراسلين الصحفيين.

وشددت الشرطة السويدية على أنها تمنح فقط تصاريح لعقد التجمعات العامة وليس للأنشطة التي تتم خلالها، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد:

وردًا على ذلك، أصدرت الحكومة العراقية، الخميس، بيانًا شديد اللهجة هددت فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حرق المصحف على أراضي الأخيرة.

وقالت الحكومة العراقية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إنها أبلغت نظيرتها السويدية بقطع العاقات الدبلوماسية، إذا تكررت حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم".

وجاء هذا التهديد بعد أن ترأس رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، صباح الخميس، اجتماعًا طارئًا ضم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف في حدث يتوقع أن يتم في وقت لاحق في ستوكهولم، بالإضافة إلى مناقشة حادث حرق السفارة السويدية في بغداد.

مصر تُدين التعدي على القرآن الكريم:

أدانت مصر بأشد العبارات، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وينتهك مقدساتهم.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالى خطاب الكراهية في الكثير من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.