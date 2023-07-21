أستاذ مناعة يقدم روشتة للتعامل مع الطقس الحار(فيديو)

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، عدة نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليا، مشيرا إلى أن مرضى حساسية الصدر، معرضين للدخول فى نوبات مرضية، في ظل هذا الطقس

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه في فصل الصيف، وفي الطقس الحار ينصح بشرب السوائل باستمرار، والابتعاد عن أشعة الشمس، خاصة فترة الظهيرة.

ارتداء أغطية الرأس لتجنب ضربات الشمس

وأشار استشارى الحساسية والمناعة، إلى أنه يجب ارتداء أغطية الرأس لتجنب ضربات الشمس، وشرب المياه إجبارى حتى إن لم يشعر الشخص بالعطش، وغسل الوجه والرأس بالمياه، وتجنب أشعة الشمس، وأخذ العلاج بالاستمرار بالنسبة لمرضى الحساسية".

ضرورة تناول الفاكهة لأنها تمنح الجسم جزءًا كبيرا من السوائل

وتابع أمجد الحداد، أنه من الضروري تناول الفاكهة لأنها تمنح الجسم جزءا كبيرا من السوائل، إضافة لتناول المياه بكثرة، في ظل هذا الطقس الحار.

استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، من المتوقع أن يشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاءكافة، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

نشاط رياح محدود على بعض المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

كما تتوقع الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة وبعض المحافظات:

القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.