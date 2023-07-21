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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القاهرة تتراجع لـ38.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس

 قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يستمر الطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

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 وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على بعض الأنحاء.

 درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

 القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 المحسوسة 38.

 السواحل الشمالية: العظمى 33 المحسوسة 36.

 جنوب سيناء: العظمى 40 المحسوسة 42.

 شمال الصعيد: العظمى 39 المحسوسة 41.

 جنوب الصعيد: العظمى 43 المحسوسة 44.

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

 القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 المحسوسة 40.

 السواحل الشمالية: العظمى 32 المحسوسة 35.

 جنوب سيناء: العظمى 40 المحسوسة 42.

 شمال الصعيد: العظمى 40 المحسوسة 42.

 جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45.

 

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