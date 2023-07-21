القاهرة تتراجع لـ38.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يستمر الطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

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وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على بعض الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 المحسوسة 38.

السواحل الشمالية: العظمى 33 المحسوسة 36.

جنوب سيناء: العظمى 40 المحسوسة 42.

شمال الصعيد: العظمى 39 المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 43 المحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 المحسوسة 40.

السواحل الشمالية: العظمى 32 المحسوسة 35.

جنوب سيناء: العظمى 40 المحسوسة 42.

شمال الصعيد: العظمى 40 المحسوسة 42.

جنوب الصعيد: العظمى 44 المحسوسة 45.