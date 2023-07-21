موسيقى عربية وإنشاد في احتفالية العام الهجري وثورة يوليو بالقاهرة

شهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد وثورة يوليو.

يأتى ذلك ضمن الاحتفاليات التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى بفرع ثقافة القاهرة.



وذلك بحضور لاميس الشرنوبي رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وإلهام واصف مدير عام ثقافة القاهرة.

إنشاد ديني



تضمنت عرضاً لفرقة روض الفرج للإنشاد الديني تحت التأسيس بقيادة محمد عمران والتي قدمت رقت عيناى، يانور المدينة، يا طيبة، عليك سلام الله، هل البدر، المسك فاح، إلى رحاب اليثرب

النبي صلوا عليه، غالي أنت غالي يا رسول الله، تلا ذلك عرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة د. عادل مصطفى والتي قدمت كوكتيل من الأغاني الوطنية صوفيا مصر يا أم الدنيا يا، اللي بنى مصر، بحبك يا مصر، سلمولي على مصر، مع عرض لفرقة روض الفرج للاحتياجات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي والتي قدمت كوكتيل أغاني شايلك في قلبي فاكرك يا مصر، لجل النبي، حبايب مصر، قمر، هتروق و تحلى، سلام الله يا طه، يا آمنة، محمد نبينا، قالوا إيه، أمتك يا محمد، إمام الدعاة.

كما أقيم على هامش الاحتفالية ورشة أوريجامي تنفيذ مارى مرزوق.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أطلقت مساء الخميس، احتفالات فنية بذكرى ثورة 23 يوليو، بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة تتضمن عرضا لفرق القصر للإنشاد الديني ولذوي الاحتياجات الخاصة وللموسيقى العربية، وتستمر حتى 26 يوليو الحالي.

تقدم الاحتفالات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث تقدم هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا بمواقعها بجميع المحافظات احتفالا بالذكرى الحادية والسبعين للثورة، ملقية الضوء على أهم إنجازاتها ومكتسباتها وما أحدثته من تغييرات في المجتمع المصري.