رئيس قصور الثقافة: السامر يُمثل فصلًا مُهمًا ومُؤثرًا في حركة الفن والمسرح المصري

خلال كلمته في حفل الافتتاح

أكد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مسرح السامر يُمثل فصلًا مُهمًا ومُؤثرًا في حركة الفن والمسرح المصري.



جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح "مسرح ‏السامر" بالعجوزة، والذى يأتى ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور 10 سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو، ذلك بعد أكثر من 30 عامًا من الإغلاق وانتهاء عمليات تطويره ورفع كفاءته.

عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

لحظة فارقة

وقال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: يُسعدني أن نجتمع سويًا في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ أحد أهم صروح الثقافة المصرية في ثوبه الجديد، وبكل ما يَحمله من تاريخ إبداعي، فالسامر يُمثل فصلًا مُهمًا ومُؤثرًا في حركة الفن والمسرح المصري، ولا أبالغ حين أصف هذه اللحظة بأنها بمثابة عيد للثقافة المصرية".

وأضاف: "يأتي افتتاح مسرح السامر، ليؤكد على منهجية واضحة، تسير وفق رؤى وخطط الجمهورية الجديدة الهادفة إلى بناء الإنسان، فتنمية الوعي والفكر والحفاظ على الهُوِيَّة المصرية هم أساس العمل الثقافي، وها هي منارة عظيمة تعود من جديد وفي أبهى صورة لتستكمل دورها ورسالتها السامية في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة، ورئة جديدة يُلقي من خلالها مبدعو مصر الضوء على قضايانا، ويعبرون عن أحلامنا وتطلعاتنا وأفكارنا..

وتابع: كم هو رائع أن يُشارك في افتتاح المسرح العريق، شباب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، مشروع "ابدأ حلمك" لتدريب أبناء مصر بامتداد محافظات الجمهورية، على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، لتتواصل رسالة الإبداع بين الأجيال".

شباب مشروع "ابدأ حلمك" بكفر الشيخ



يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، افتتحا مساء اليوم "مسرح ‏السامر" بالعجوزة، بعد ‏الانتهاء من عمليات تطويره ورفع كفاءته.



يقع المسرح على مساحة 1800 متر مربع، ويتكون من دور أرضي، يشمل قاعة كبار ‏الزوار، ومكاتب إدارية، غرف خلع الملابس، صالة مسرح على مساحة 600 متر، تسع ‏‏350 مشاهدًا، أما الدور الأول، فيتكون من مكاتب إدارية، وغرف التحكم والإسقاط‎.



وقد شملت أعمال التطوير، تغطية المسرح بالكامل، ورفع كفاءة خشبة المسرح، وتجهيزها ‏بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، إلى جانب منظومة الحماية المدنية وفق أحدث الأكواد ‏المعتمدة‎.‎

