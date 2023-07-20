قصور الثقافة تبحث ترتيبات أسبوع مكثف بالوادي الجديد

تزامنا مع التعامد بمعبد هيبس

بحثت الهيئة العامة ل

، ضمن فعاليات الاحتفال بالوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 - التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة - وبرئاسة عمرو البسيوني ، ترتيبات إقامة أسبوع ثقافي متنوع بالمحافظة استكمالا للفعاليات المقدمة بها على مدار العام.

في السياق استقبلت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، كلا من ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، وذلك بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع "ابدأ حلمك"، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على برنامج "أهل مصر"، بهدف التنسيق لتنظيم الأسبوع الثقافي بالمحافظة في ضوء اختيارها عاصمة للثقافة المصرية.

أسبوع ثقافي

خلال اللقاء تم الاتفاق على إقامة أسبوع ثقافي بالمحافظة برعاية وزارة الثقافة خلال شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع تعامد الشمس على معبد هيبس، على أن يضم الأسبوع مجموعة من الفعاليات واللقاءات الثقافية والفنية المقرر عقدها بمراكز وقرى المحافظة، بالإضافة لحفل تخرج مشروع "ابدأ حلمك"، بخلاف إحياء حفل ضخم على أرض معبد هيبس بالخارجة، وانطلاق مشروع "أهل مصر" المقدم لأطفال المحافظات الحدودية.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تشهد زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 عقب استضافتها للمؤتمر العام لأدباء مصر ديسمبر ويناير الماضيين، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بمحافظات وسط الصعيد خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، كما أوفدت الهيئة بعثة من باحثي الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية لحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للمحافظة، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد، وعروض الموسم المسرحي لقصور الثقافة وغيرها من الفعاليات.

"ثقافتنا في إجازتنا".. إقبال بقنا على أنشطة وفعاليات قصور الثقافة

من ناحية أخرى شهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة قنا إقبال من الأطفال على المشاركة في الفعاليات والورش الفنية والأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي تهدف لنشر المعرفة، ورفع الوعي.

في هذا السياق، واصل قصر ثقافة نجع حمادي تنفيذ ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الرسم بألوان المياه" تنفيذ هبة حجاج مع تعريف خامات الورق المستخدمة وسمكها ودمج الألوان بمقاسات الفرش المختلفة، فيما نفذ بيت ثقافة دشنا بروضة عبد الرحيم العلمية بدشنا ورشة "اكتشاف المواهب" تنفيذ سحر محمود، وتم الاستماع إلى عدد من المواهب المختلفة في مجال الإنشاد الديني والإلقاء والمسرح.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والتي ينظمها فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، أقام قصر ثقافة قنا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تصميم ابتكارات عن ثوره ٢٣يوليو" تنفيذ ياسمين كمال وتم التعريف بثورة ٢٣ يوليو وأسباب قيامها، فيما نفذ قصر ثقافة أبو دياب غرب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الطبيعة في عيون الفنان التشكيلي" قدمها أحمد محمود حسين.