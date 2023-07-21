افتتاح 8 مساجد جديدة اليوم في 6 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف (8) مساجد اليوم الجمعة، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (19) مسجدًا منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا.





أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



-مديرية أوقاف البحيرة

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان.



-مديرية أوقاف الدقهلية

2. النور – الكردود - بلقاس.



-مديرية أوقاف أسيوط

3. الرسول – بني هلال - القوصية.



-مديرية أوقاف سوهاج

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام.



-مديرية أوقاف بني سويف

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى.



ثانيًا: مساجد الصيانة:



-مديرية أوقاف بني سويف

1. المسيد – بندر ناصر.



-مديرية أوقاف الدقهلية

2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة.



-مديرية أوقاف أسيوط

3. محمد الرفاعي – مير - القوصية.





افتتاح مسجد جديد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الهجرة النبوية المشرفة كانت نقطة تحول كبير في تاريخ المسلمين، وأسست لقيام دولة العدل والمساواة بين الخلق جميعًا مهما اختلفت الديانات والثقافات، فانتشرت في المدينة المنورة روابط المواطنة وقبول الآخر والعيش المشترك.



أضافت دار الإفتاء، أنه ينبغي للمسلم الإكثار من فعل الخيرات وترك المنكرات خاصة في أيام الأشهر الحُرُم التي اختصها الله تعالى بالفضلِ والشرف والنفحات، فجعل زمانها سلامًا واجبًا وأمانًا لازمًا؛ ومخالفة ذلك توقع الإنسان في ظلم نفسه في مثل هذه الأيام المباركات التي قال الله فيها: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ} [التوبة: 36].

وتابعت: ندعو العالم أجمع ونحن في بداية العام الهجري الجديد إلى أن يرفعوا رايات المحبة والتعاون فيما بينهم؛ حتى يستطيعوا مواجهة التحديات والمخاطر واستئصال جذور التيارات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأردفت الإفتاء: أنه ينبغي علينا أن نجعل العام الهجري الجديد بدايةً جديدة لمرحلة جديدة في حياتنا، نبدؤها كما بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة، بالتشارك والتعاون، وأن نوحد صفوفنا في مواجهة التحديات والعمل على بناء الدولة واستقرارها وارتقاء أبنائها.