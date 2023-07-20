الأوقاف: الأسبوع القرآني يناقش موضوع "التخلق بأخلاق القرآن الكريم"‎

أعلنت وزارة الأوقاف، اقامة فعاليات اليوم الرابع للأسبوع القرآني لبيان بعض أوجه عظمته وبيان فضله وبعض وجوه إعجازه، والحديث عن عظمة وفضائل وبيان بعض أسرار هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، حيث تم مناقشة موضوع: " التخلق بأخلاق القرآن الكريم"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.



وقد أكد العلماء أن الاحتفاء بالقرآن الكريم حق الاحتفاء يقتضي أن نتخلق بأخلاقه، ونتأدب بآدابه، وأن الله (عز وجل) أنزل كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على خير خلقه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، في ليلة وصفها (سبحانه وتعالى) بأنها ليلةٌ مباركة إكرامًا لنزول القرآن الكريم بها، وجعلها سبحانه خيرًا من ألف شهر، وكأنه سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى اختصاصنا بهذا الكتاب وتلك الليلة، مما يستوجب منا شكر هاتين النعمتين، وأن أوامر الدين ونواهيه غايتها أن يتخلق الناس بالخلق الحسن، وأن القرآن الكريم هو أصل الأخلاق، مؤكدين أن الإسلام يربط بين القول والعمل، وأن التحلي بقيم القرآن الكريم الأخلاقية يحقق سعادة الدنيا والآخرة، فينبغي أن نقرأ القرآن الكريم قراءة تسمو بأخلاقنا إلى المعالي.



الأسبوع الثقافي بالمحافظات



ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها).‏

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغربي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفرقان.

‎وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكوثر.‎

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفاروق.‎

‎وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حمزة بن عبدالمطلب (رضي الله عنه).‎

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور المحمدي.‎

‎وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العوام.‎

‎وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التابعين.‎

‎وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام‎.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي البطايحي.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخة نور الصباح.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

‎وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صلاح الدين.‎

‎وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المعز.‎

‎وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيدة.‎

‎وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجاهدين.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مجمع الجيدة.‎

‎وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاعر.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي مفتاح.‎

‎وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخزعلي.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو نعيم.‎

‎وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).

