ماذا كان يقول النبي عند شدة الحر؟

قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا كان يومٌ حارٌّ فقال الرجُلُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ما أشَدَّ حَرَّ هذا اليومِ! اللهُمَّ أجِرْني من حَرِّ جهنَّمَ؛ قال اللهُ عزَّ وجَلَّ لجَهنَّمَ: إنَّ عَبدًا من عبادي استجار بي من حَرِّك، فإنِّي أُشهِدُك أنِّي قد أجَرْتُه".

دعاء الحر الشديد

دعاء الحر الشديد من الكلمات البحثية المهمة التي لا زال الجمهور يبحث عنها خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اعلان الدولة عن استمرار موجة الطقس السيئ حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وإليكم أهم ما يقال عند الحر الشديد لتنال به ثواب الدعاء والصبر على هذا الجو في الدنيا والآخرة.

دعاء الحر الشديد

إلهي إنّ الحرّ شديد وفي الأرض عبادٌ يضربون في مشارق الأرض ومغاربها لتحصيل الرزق الحلال، ويعملون في الليل والنهار لا يوقفهم حرٌّ ولا برد، نسألك يا ربّي أن تُخفّف عنهم شدّة الحر وأن ترحمهم بسعيهم على عيالهم وأن تصرف عنهم حرّ جهنم وزمهريرها، إنّك على ذلك لقدير.

اللهم يا سامع النداء ويا مُجيب الدعاء أسألك يا ربّي أن تُخفّف عنّي هذا الحر، وأن تُعييني في عملي هذا وترزقني منه رزقًا حلالًا طيّبًا أنفق به على عيالي وأعفّ به نفسي من الحاجة والسؤال لأحدٍ سواك، واجعل اللهم حاجتي وفقري إليك وحدك. اللهم إنّا نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك وأن تُغنينا بفضلك عمّن سواك، وأن توفقّنا في أعمالنا وتُخفّف عنّا ما نجده من المشقة والحرّ الشديد وتغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وألّا تُسلّط علينا من لا يرحمنا.

اللهم نرجوك يا إلهي أن تُخفّف عنّا هذا الحرّ وأن تُعيينا في رحلتنا هذه وتخفّف علينا مشقة السفر وطول الطريق، وأن ترحمنا وتيّسر أموالنا وتكتب لنا التوفيق والسداد

نسألك يا إلهي أن تُعيينا في طريق سفرنا وأن تخفّف عنّا هذا الحر وأن ترضى عنّا وتُعيذنا من كلّ سوء، يا سامع الدعوات يا الله.

اللهم إنّا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى ومن العمل ما ترضى