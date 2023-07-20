نقيب الأشراف: الهجرة النبوية مناسبة عظيمة على قلب كل مسلم

شارك السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد، التي عقدت بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، في تصريحات له خلال الاحتفالية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

ودعا نقيب السادة الأشراف، إلى استلهام العبر والدروس من الهجرة النبوية، خاصة فيما يتعلق بحب الوطن أو الصبر أو الابتلاء، واليقين بالله عز وجل بأنه مهما طالت الأزمات فلابد أن يعقبها نصر وتأييد من الله عز وجل.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن الهجرة النبوية حدث تاريخي ومناسبة عطرة على قلب كل مسلم، داعيا إلى التأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأخذ بالأسباب، وبذل المزيد من الجهد لنشر الأخلاق بين الناس، والعمل من أجل رفعة الوطن.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى تتبارك وتعالى أن يكون العام الهجري الجديد خير وبركة على العالم أجمع، تنعم فيه الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيدٍ من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

حضر الاحتفال، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

نقيب الأشراف مهنئًا بالعام الهجري الجديد: مناسبة لتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن هذه المناسبة العظيمة بها العديد من الرسائل والدروس والعبر، التي يجب أن نتأسى بها جميعًا، سواء فيما يتعلق بحب الوطن أو الصبر واليقين بأن لكل ابتلاء نهاية، وأنه مهما طالت الأزمات فلابد أن يعقبها نصر وتأييد من الله عز وجل.

وأشار "الشريف" إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أعظم الأمثلة على حبه لوطنه فقال:" قاصدًا مكة، والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" ليفند مزاعم الجماعات المتطرفة بأن الأوطان مجرد حفنة تراب تتلاشى أمام أطماعهم، داعيًا إلى استلهام القيم النبيلة والعظيمة للهجرة والعمل على نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.

