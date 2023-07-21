تناول الدواجن لمن استطاع إليها سبيلاً.. والتجار يتلاعبون بفراخ الغلابة

نار الغلاء أضحت جلاد لرب الأسرة، خاصة في مع ارتفاع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ منذ فترة كبيرة، وهو ما يؤكد وجود إرباك لسوق الدواجن، ويجعل مصروفات المنزل في ازدياد مستمر، لاسيما أن البروتين لن يستنغى المواطنين عنه، ويشرع تجار الدواجن إلى رفع الأسعار بغية تحقيق أكبر استفادة من جيوب المواطن، رغم أن الدولة أعلنت مرارًا وتكرارًا أن هناك افراجات عن الأعلاف تتم من وقتٍ لآخر.

زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأدوية

بدورهم التجار يشرعون في زيادة الأسعار، رغبًا في سد زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأدوية والأعلاف بشكل ملحوظٍ، ونقص المعروض من الفراخ في السوق، وهو ما يجعل كل تاجرٍ يقوم ببيع الدواجن للمستهلك وفقًا للمصروفات التي يضعها بشكل يدر عائدًا كبيرًا ضاربًا بأسعار السوق عارض الحائط.

وفي السياق قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية إن المواطن لايشعر بالانخفاض والاسبوع الحالي هناك انخفاض للدواجن، مؤكدًا أن وجود الازمة في ارتفاع الأسعار من وقتٍ لآخر بسبب عدم وجود مستلزمات انتاج وخروج مربيين من السوق.

وأكد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ بوابة الوفد" أن الأوضاع الوضع بدأت تستقر مع الافراج عن مستلزمات الانتاج، مؤكدًا أن اختلاف الاسعار في المناطق ده يعود لجشع التجار ويتطلب رقابة صارمة من وزارة التموين.

وأفاد عبد العزيز السيد، أن المطلوب حاليًا وجود متابعة للافرجات التي تتم، مع انخفاض السعر العالمي، ومتابعة لاسواق، ناهيك عن متابعة السعر في المزرعة وتكلفة المنتج مع هامش الربح، مع الحلقات الوسيطة، وتاجر الجملة وتاجر التجزيئة، لعدم رفع الاسعار على المواطن .

انضباط وعودة المربيين مرة أخرى



وكشف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أننا نريد حدوث انضباط وعودة المربيين مرة أخرى ، الى حظيرة الانتاج و يجب تطمئنتهم، خاصة ان الكثير خرج لعدم توفر مستلزمات الانتاج، وطمأنتهم يمكنهم من الرجوع مرة اخرى للسوق، مطالبًا بحل حل مشكلات قطاع الدواجن.