انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. بشرى سارة

شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعًا بمقدار 10 جنيهات منذ بداية الأسبوع الحالي، وذلك بسبب استمرار الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، ليتساءل البعض هل تنخفض أسعار الدواجن أكثر؟

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تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار، ما أثر بالفعل على أسعار الدواجن، واستقرت أسعار الدواجن في المزارع، إذ بلغ سعر الكيلو 67 جنيهًا.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 58 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيهًا.

سعر الكيلو من الدواجن الأمهات 56 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو « الحمراء» 100 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 95 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

كيلو الأوراك يتراوح ما بين 76 و80 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و60 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البانيه اليوم من 150 لـ 160 جنيهًا.

البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا.

البط المولار من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

البط المسكوفي 100 جنيه للكيلو.



أسعار البيض اليوم:

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيهًا بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيهًا بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 112 جنيهًا، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

