10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير في أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة خلال تعاملات اليوم الخميس 20 يوليو، بقيمة 10 جنيهات في سعر الكيلو، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضى رغم عودة الطلب بقوة للسوق، ليسجل سعر الكيلو فى سوق الجملة 55 جنيها مقابل 65 جنيها الأسبوع الماضى بسبب زيادة المعروض.

ويصل سعر كيلو الدواجن المستقلك تقريبا 65 جنيها، فى حين سجل الساسو 100جنيهات والكتكوت الأبيض 9 جنيهات والكتكوت الساسو 10 جنيهات والأمهات البيضاء 52 جنيها مقابل 58 جنيها

وسجل سعر كرتونة البيض مستويات 115 جنيها لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة والبيض البلدى 125 جنيها والبيض الأحمر 118 جنيها في الجملة.

أسعار البط اليوم

وبحسب بورصة الدواجن، سجل سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم 55 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم 100 جنيه، ووصل سعر البط المولار إلى 60 جنيها، وفقًا للبورصة.

ويتراوح سعر كتكوت البط تسمين فرنساوي عمر يوم واحد بين 14.25 و15 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد بين 23.5 و24 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت البط المولار اليوم عمر يوم واحد بين 16 و16.5 جنيه.

تسهيلات منح التراخيص للمزارع الجديدة

وأعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة عن اجتماع مرتقب مع مسئولي وزارة الزراعة لبحث عن من الملفات التي تهم قطاع الثروة الداجنة في مصر والتي من بينها تسهيلات منح التراخيص للمزارع الجديدة في إطار خطط التوسع في إنشاء المزارع لتلبية احتياجات الأسواق.

جاء ذلك على لسان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، والذي أكد أن مسئولي وزارة الزراعة لديهم حرص شديد على دعم المربين والراغبين في إنشاء مزارع جديدة، وذلك لخلق زيادة في المعروض بالأسواق ومن ثم مزيد من الاستقرار في أسعار الدواجن.

وأشار سامح السيد في تصريحات خاصة، إلى التطرق في الاجتماع المرتقب مع وزارة الزراعة لمناقشة التسهيلات الخاصة باستيراد أعلاف الدواجن، خاصة أنه تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار منذ مطلع هذا الشهر.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن وزارة الزراعة ساهمت بشكل مباشر في تسريع الافراجات والتي تجاوزت 200 ألف طن الشهر الماضي بخلاف الكميات المفرج عنها هذا الشهر وهو ما يساهم في استقرار أسعار الأعلاف ومن ثم استقرار أسعار الدواجن