الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف يسهم في خفض أسعار الدواجن

تحدث الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، عن أهمية الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا، قائلًا: "الأعلاف تشكل 70% من مدخل دائرة الإنتاج الخاصة بالدواجن، ودخلت أسعار الدواجن في معدلات الانخفاض، والذى جاء من خلال اتفاقية تم عقده ما بين منتجى اتحاد الدواجن ووزارة الزراعة والبنك المركزي".

خفض أسعار الدواجن:

وأضاف أحمد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الإفراج جاء بتمويل دولاري من البنك المركزي بـ65 مليون دولار، بنحو 70 ألف طن من الذرة بـ25 مليون دولار، و29 ألف طن من فول الصويا بنحو 37 مليون دولار بخلافات الإضافات العلفية بقيمة 3 ملايين دولار.

ولفت أحمد أبو اليزيد أنه في الفترة ما بين منتصف أكتوبر 2022 حتى يوليو 2023 سنجد أن الدولة ساهمت عما يقرب من 6.5 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار، مما يخفض من أسعار الدواجن والأعلاف، كما تم توفير اللقاحات على المستوى المحلي.

أسعار الدواجن تنهار.. وهبوط البانيه 40 جنيهًا دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم:

شهدت أسعار الدواجن تراجع كبير خلال الأيام عقب شطحات كبيرة نالت أسعارها خلال العام الحالي، إذ هبط سعر كيلو الدواجن بنحو 25 جنيهًا أو يزيد.

خفض أسعار الدواجن:

ووصل سعر كيلو الدجاج إلى 60 جنيهًا للكيلو، بحسب بورصة الدواجن بمصر والبورصة العمومية للدواجن، بعد نحو 85 جنيهًا في فترة العيد.

ويبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 76 -58 جنيهًا في المزرعة، و60 جنيهًا وقد يصل إلى 67 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

ووصل سعر الفراخ البلدي: 95-110 جنيهات للكيلو، والدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو، والأوراك: بين 68- 80 جنيهًا للكيلو.

ويبدأ سعر دبابيس من 85- 90 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر البانيه من 138- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

فيما سجل سعر الأجنحة من 40-50 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الهياكل: 29-35 جنيهًا للكيلو.

أما عن الفراخ الأمهات البيضاء، فوصل سعرها إلى 56 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يبحث عنه الملايين يوميًا، بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية، وتبدأ من 122 جنيهًا فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المناطق، وسجلت بدءًا من 118 جنيهًا في المزرعة أو أقل، بعد 122.