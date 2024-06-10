فضل صيام يوم عرفة.. (فرصة العُمر لمحو الذنوب)

فضل صيام يوم عرفة يعد من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمون الذين لديهم نية الصيام، بغية الحصول على الثواب الكبير ، وهناك الكثير من الأحاديث التي كشفت فضل صيام يوم عرفة، والذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات، ويعد من أهم أركان الحج.

فضل صيام يوم عرفة

ويحل يوم عرفات السبت 15 يونيو 2024، وعن فضل صيام اليوم العظيم فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيام يوم عرفة مكفر للذنوب التي قبله والتي بعده، وصيام يوم عرفة كصيام سنة" رواه الترمذي.

العمل الصالح

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري.

دعاء يوم عرفة

وقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم في حديثه الشريف: خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، فضلاً عن الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من شهادة التوحيد.

أجر صيام يوم عرفة

وأكدت دارالإفتاء المصرية في أجر صيام يوم عرفة، إنه يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية، وذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.