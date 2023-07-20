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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هنا شيحة تستعرض جمالها في شوارع دبي| صور

الفنانة هنا شيحة
الفنانة هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها بفيديو قصير أثناء زيارتها مدينة دبي والاستمتاع بمعالمها السياحية الخلابة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

الفنانة هنا شيحة

وبدت هنا شيحة بفستان صيفي بسيط باللون الأزرق السماوي (بيبي بلو)، تميز بحمالات رفيعة، مما عكس أنوثتها وجمالها.

 

هنا شيحة

وانتعلت هنا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، وحملت حقيبة نفس اللون، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات المميزة، فضمت سلسل رقيقة تتدلي حول رقبتها، والعديد من الأساور في يدها اليمنى.

 

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انتقادات تلاحق حلا شيحة بعد رقصها على أغنية تامر حسني.. "صالحي الأول"

الفنانة هنا شيحة

وتُفضل دائمًا الفنانة هنا شيحة الشعر الأشقر، فهو ما إعتاده الجمهور عليها، ويراه أكثر جمالًا عليها، لذا ظهرت به في هذه اللقطات، تاركة خصلاتها تتدلى علي كتفيها وظهرها بصيحة الويفي اللامعه والمرتبه.

 

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حلا شيحة تصالح تامر حسني بوصلة رقص (فيديو)

هنا شيحة

ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود، إلا أنها إعتمدت أحمر شفاه وردي، وزينت وجنتيها ببلاش بدرجات النود المائلة للبرتقالي؛ ليتماشى مع الأجواء الصيفية ولون بشرتها.

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