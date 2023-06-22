حلا شيحة تصالح تامر حسني بوصلة رقص (فيديو)

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها من جديد، بمقطع فيديو خاص بها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ويتضمن الفيديو مجموعة صور لها، وفيديو قصير ترقص فيه، ليرى متابعيها أنها تحاول مصالحة النجم تامر حسني بعد خلافهم الأخير على فيلم “مش أنا” وطلبها بحذف فيديو كليب “بحبك” من الفيلم.

حلا شيحة وتامر حسني

وظهرت حلا في الفيديو وهي ترقص على نغمات أغنية تامر حسني “خليك فولاذي”، وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة:"مش جايلي نوم، ليها طريقة في البواخة الدنيا دي"، وعلق الجمهور على الفيديو أنت بتصالحي تامر".

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الفنانة حلا شيحة

عودة حلا للفن

تزوجت الممثلة حلا شيحة، من الداعية معز مسعود، وبعد نزول الفيديو الدعائي لفيلمها مع الفنان تامر حسني "مش أنا " عام 2021، غضبت وكتبت منشورا طويلا، فسر الكثير بأنها تعلن اعتزالها، خاصة وأنها عادت لارتداء الحجاب، قبل أن تقوم مؤخرا بحذف صورهم، والظهور بدون الحجاب.

منذ فترة أبدت الممثلة حلا شيحة رغبتها للعودة للتمثيل، وسألت الجمهور عن الشخصية التي يتمنون أن تقدمها لهم، كما كتبت أيضا عبر صفحتها بموقع انستجرام موجهة حديثها لنقابة المهن التمثيلية: "شكراً للبيت الكبير، نقابة المهن التمثيلية وشكراً دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان".

حلا شيحة

وتابعت: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون، ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به، تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لا بد منها في الحياة، متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم، بحبهم وبتمني لكل واحد فيهم النجاح دايماً، وجمهوري الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به وأحسن الظن بي".

وأضافت حلا: "وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي ولم أقصد أبدا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس".

حلا شيحة

واختتمت حديثها قائلة: "أتمنى من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم كفاية، ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي، أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان أو مشهور فراعوا إنه إنسان، متشكرة".