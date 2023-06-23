انتقادات تلاحق حلا شيحة بعد رقصها على أغنية تامر حسني.. "صالحي الأول"

منذ لحظة خلعها الحجاب للمرة الثانية وعوتها للتمثيل، مازالت الفنانة حلا شيحة تثير الجدل وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتريند جوجل، خاصة بعد أزمتها الأخيرة مع ماجدة خير الله .

حلا شيحة

حلا شيحة تعاني من الأرق

كشفت الفنانة حلا شيحة بأنها تعاني من الأرق وعدم قدرتها على النوم بشكل جيد، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ولكن الغريب في الموضوع أن مقطع الفيديو جاء على أغنية الفنان تامر حسني، «خليك فولاذي» من فيلم «مش أنا» وكانت ترقص عليها، وهو آخر فيلم مثلته الفنانه قبل اعتزالها وزواجها من الداعية معز مسعود قبل انفصالها، كما أن هناك أزمة قائمة بينها وبين تامر حسني وذلك ما جعل الجمهور يطالبها بالإعتذار لنجم الجيل.

وعلقت حلا شيحة على الفيديو: "مش جايلي نوم، ليها طريقة في البواخة الدنيا دي".

الجمهور يطالب من حلا شيحة الاعتذار من تامر حسني

بعد نشرها لمقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، سادت حالة من الجدل وانتقدت الجماهير حلا شيحة بعد استخدامها أغنية تامر حسني، خاصة بعد الأزمة التي وقعت بينهما والهجوم الذي شنته عليه وعلى فريق عمل فيلم مش أنا.

حلا شيحة

وسرعان ما طالب الجماهير حلا شيحة بضرورة الاعتذار من تامر حسني حيث جاءت التعليقات، :" لازم تنزلي بوست اعتذار لتامر،عن اللي قولتيه في حقه وقت نزول الفيلم والكليب"، " انا بحبك اوي بس لازم تنزلي اعتزار لتامر على الاتقال قبل كدة"، " مش ده اللى اتخنقنتى معاه و قولتى منزل الكليب فى الأيام المفترجه دى"، " من باب الشجاعة لازم تعتذري لتامر في بوست لإنك حقيقي غلطتي فيه وزي ماحنا بنحبك ومش بنحب حد يقول عليكي كلام وحش انتي كمان لازم تبقي شجاعة وتعتذريله بشكل مباشر لانك كنتي غلطانة".

حلا شيحة

أزمة حلا شيحة وتامر حسني

هاجمت الفنانة حلا شيحة صناع فيلم مش أنا بسبب طرح أغنية بحبك لتامر حسني، وانتقدت المشاهدت التي تجمع بينها وبين نجم الجيل قائلة :" أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكد لي أنه هيحترم رغبتى".

حلا شيحة

وأضافت حلا شيحة : "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي، وبقدّر كل زمايلي، الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه، وعتابي ليه لحسن ظني بيه، والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ".