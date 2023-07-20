د. وجدي زين الدين: "العلمين رئة ترفيهية جديدة تحقق استراتيجية جذب ملايين السياح"

أكد د. وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن موافقة مجلس النواب على قانون التحالف الوطني للعمل التنموي يعتبر من أهم القوانين التي تم إصدارها، مضيفًا أن البعض كان يتهم الدولة برفض المشاركة في وضع القوانين والسياسات وإنشاء المشروعات مع المعنيين والمختصين.

ولفت زين الدين أن إصدار القانون رد بقوة على من افتروا زورًا على الدولة المصرية، وأكد المشاركة بينها وبين المعنيين خصوصًا في الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التحالف عبارة عن شركات مختلفة تهدف لمساعدة الدولة في المشروعات والمبادرات التي تخدم المواطنين.

ونوه خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، مساء اليوم الخميس، إلى أن التحالف يساعد الأسر المحتاجة والأكثر فقرًا، ما يعزز قدرة الدولة على الاهتمام بالمواطن.

وأكد رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد أن مدينة العلمين باتت منارة ومزار ووجهة سياحية للدولة المصرية العالم كله يتحدث عنها بعدما كانت سمعتها عبارة عن حقول ألغام وصحراء جرداء، مشيدًا بمهرجان العلمين قائلًا إنه يجذب السياح ويدخل العملة الصعبة للبلاد، ويدعم التنمية.

وكشف أن مجال السياحة حدث به طفرة غير مسبوقة، تتمحور حول زيادة عدد السياح القادمين الذي زاد إلى 9 ملايين، مشددًا على أن مدينة العلمين رئة سياحية جديدة متوازية مع مدينة الغردقة وشرم الشيخ التي ازدحمت بالسياح، وتضمن تحقيق استراتيجية زيادة السياح حسبما تخطط وزارة السياحة.