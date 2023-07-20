د. وجدي زين الدين: الإفراج عن محبوسين قوبل بارتياح شديد والحوار الوطني جاد وإيجابي 100%

قال د. وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن قرار الإفراج عن المحبوسين، أمس الأربعاء، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، قُوبل بارتياح شديد للغاية من كافة الأوساط السياسية وداخل المجتمع المصري.

وأكد أن موقف الإفراج عن بعض المحكومين من قبل رئيس الجمهورية صحيح دستوريًا، مشددًا على أن تلك القرارات السريعة تؤكد على أهمية الحوار الوطني وجديته.

حوار وطني جاد

وكشف أن الأمانة الفنية للحوار الوطني تعكف على المخرجات النهائية للحوار، منوهًا إلى أن الحوار الوطني جاد وإيجابي 100% وليس للتسلية كما يدعي المغرضون في الخارج ومروجوا الشائعات.

ولفت إلى أن الحوار الوطني ناقش 600 قضية شملت محاور سياسية ومجتمعية، وكان بحق منصة للديمقراطية أكثر من رائعة، وكان هناك تركيزًا على الجزئيات الصغيرة التي شغلت بال المجتمع المصري.

وقال إن هناك لجان فنية تعكف على الصياغة وأول ما تنتهي ستكون هناك أمور ترفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية، وأخرى ترفع لتكون عبارة عن قوانين وتشريعات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، مساء اليوم الخميس.