د. وجدي زين الدين يحذر من أسلوب الجزر المنعزلة بين المسئولين.. يسبب الارتباك

أشاد د. وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شركتي “ووهوان للهندسة” الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وتوجيهه بتعظيم الإنتاج المحلي من الأسمدة، مؤكدًا أنها مهمة من أجل رفع المعاناة عن المزارعين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأسمدة ما يؤدي لضعف المحاصيل.

وقال زين الدين، إن معظم الأسمدة الموجوة بالسوق يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة التي تحرص الدولة على توفيرها لصناعات أخرى لا يتم تصنيعها داخل مصر، منوهًا إلى أن تصنيع الأسمدة سيخفف أزمة الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة، ويؤدي لنمو قوي من المحاصيل، وتعظيم العائد للمزارعين.

رفع مستوى الثقة بين المزارعين والحكومة

ولفت إلى أن تصنيع الأسمدة سيدعم صناعة الأعلاف، ما ينعكس على أسعار اللحوم والدواجن، مرحبًا في الوقت نفسه بتحديد سعر قنطار القطن بحيث يكون سعر طويل التيلة بـ 5500 جنيه، وقصير التيلة بـ 4500 جنيه.

وعقب بأن قرار التسعير يطمئن المزارعين ويمنع التلاعب بالأسعار من قبل الجلابين والوسطاء، ويؤدي لتعظيم الناتج من المحصول، ويرفع مستوى الثقة بين المزارعين والحكومة، ويرفع من إنتاجية مصانع الغزل والنسيج.

وطالب د. وجدي زين الدين، بضرورة التناسق والتناغم بين وزير الزراعة والمسئولين وصانعي السياسات الزراعية والجهات المختلفة في القضايا المهمة، وتجنب أسلوب الجزر المنعزلة الذي يولد التخبط والارتباك.