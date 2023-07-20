الحر لا يرحم.. اشتعال سيارة أعلى محور 26 يوليو

اندلع حريق بإحدى السيارت أعلى محور 26 يوليو، القادم من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان بمحافظة الجيزة، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على النيران.

احتراق سيارة بسبب الحر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من أحد قائدي السيارات يفيد باشتعال النيران في إحدى السيارات على طريق المحور.

اشتعال سيارة أعلى محور 26 يوليو

وانتقلت قوات من إدرة مرور الجيزة، مدعومة بسيارة إطفاء وونش لنقل حطام السيارة المحترقة، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه وتسيير الحركة المرورية.

ووثق أحد قائدي المركبات على طريق محور 26 يوليو، لحظة اشتعال النيران بسيارة، تحرر محضر بالواقعة، ويجرى الاستماع لأقوال السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.