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الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الحر لا يرحم.. اشتعال سيارة أعلى محور 26 يوليو

احتراق سيارة .. ارشيفية
احتراق سيارة .. ارشيفية

اندلع حريق بإحدى السيارت أعلى محور 26 يوليو، القادم من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان بمحافظة الجيزة، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على النيران.

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احتراق سيارة بسبب الحر 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من أحد قائدي السيارات يفيد باشتعال النيران في إحدى السيارات على طريق المحور.

اشتعال سيارة أعلى محور 26 يوليو

وانتقلت قوات  من إدرة مرور الجيزة،  مدعومة بسيارة إطفاء وونش لنقل حطام السيارة المحترقة، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه وتسيير الحركة المرورية.

 

 ووثق أحد قائدي المركبات على طريق محور 26 يوليو، لحظة اشتعال النيران بسيارة، تحرر محضر بالواقعة، ويجرى الاستماع لأقوال السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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