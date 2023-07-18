ننشر أسماء مصابي حريق حوش البلينا بسوهاج

أسفر حريق هائل بحوش في البلينا بمحافظة سوهاج، من إصابة كلا من ملك المدعو "حسانين ع ح خ" سن 45، ويقيم بذات الناحية وامتد لحوش مجاور ملك شقيقه المدعو "البطل ع ح خ" 49 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحريق إصابة كل من مالك الحوش الأول حروق نارية بالكتف والساعد الأيسر والقدم اليسري، و"نوادر ع ح خ" 55 سنة ربة منزل، و"ناهد ع ح خ" 35 سنة ربة منزل شقيقتي الأول، ووالدتهم "زينب م م ح" 67 سنة ربة منزل، و"زينب ا ع ح" 19 سنة ربة منزل نجلة مالك الحوش الثاني وتقيم بذات الناحية، حروق نارية من الدرجة الأولى متفرقة بالجسم، أثناء مشاركتهم في إخماد النيران وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي قوات الحماية المدنية، بلاغًا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة، ووجود مصابين، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع بـسيارتين إسعاف، وبين بسؤال مالك الحوش الأول بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5- إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبًا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.

للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.