نانسي عجرم متهمة بالتطبيع| رد قوي من الفنانة والنجوم يدافعون "النجاح بيستفزكم"

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تداولا المتابعون صورة لها مع إحدى المعجبات في حفلها الأخير الذي أحيته بقبرص، ليتضح فيما بعد أنها إسرائيلية، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير، مما جعلها تتصدر محركات بحث جوجل.

نانسي عجرم متهمة بالتطبيع بسبب صورة مع معجبة

التقطت الفنانة نانسي عجرم صورة مع إحدى المعجبات في حفلها الأخيرة بقبرص، ونشرت الشابة صورتهما سويا وعلقت عليها "أفضل فنانة"، واتضح فيما بعد أن هذه الشابة إسرائيلية، لتتلقى الفنانة اللبنانية سيلا من الهجوم واتهامات بالتطبيع.

نانسي عجرم

أول رد من نانسي عجرم بعد حملة الهجوم عليها

حرصت النجمة نانسي عجرم على توجيه رسالة قوية دافعت عن نفسها بعد الهجوم الذي تعرضت له، واتهامها بالتطبيع، بعد انتشار صورتها برفقة معجبة إسرائيلية خلال حفلها الأخير.

نانسي عجرم

نشرت نانسي عجرم تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد، ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار".

وأرفقت تغريدتها بهشتاج #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير، شكرًا على الحب والدعم.

نانسي عجرم

نجوم الوسط الفني يساندون نانسي عجرم في محنتها

ساند عدد كبير من الممثلين والمغنيين اللبنانيين والعرب الفنانة نانسي عجرم، بعدما حملة اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل على خلفية صورة لها مع معجبة، تبيّن انها إسرائيلية، وفتح النجوم أبواب النيران على المعارضين للفنانة كان أبرزهم الفنان راغب علامة الذي دافع عنها وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

قال راغب علامة: "عزيزتي وحبيبة قلبي نانسي لا تعطي الحاقدين متعة الرد على حقدهم وتفاهاتهم وسوادهم ووساختهم أنت أنقى وأنظف من أن تنزلي إلى مستواهم لأن مكانهم تحت الأرض وأنت في أبراج من النقاوة والنجاح .. أنت وطنية حتى العظم وهم طابور من الخونة.. أنت حملتي صورة جمال الإنسان والوطن بينما هم شوهوا صورة وطننا الحبيب وصورة الإنسانية.. لا تردي عليهم لأنك في مكان لا يحلمون حتى في الوصول إليه. لك من أطيب تحية".

راغب علامة

بينما قال صابر الرباعي: "كل الدعم والمحبة لك نانسي وما فيش واحد ممكن يشكك ولا لحظة في وطنيتك ومواقفك، سيري إلى الأمام ولا يهمك، كفانا تشكيك وهراء لا فائدة منه في زمن كثر فيه الكرة والبغض، فلنقل كلمة خير في بعضنا وإلا فلنصمت".

صابر الرباعي

أما عن مايا دياب فقد كتبت :" نانسي ما كان في لزوم حتى للرد. نحن ما مناخد باسبورات الناس اللي بيتصوروا معنا خصوصًا انو مندخل أحيانا على بلاد عندها اتفاقات وسلام مع هالدولة العدوة".

صابر الرباعي