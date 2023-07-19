الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تخطى نصف مليون جنيه.. نانسي عجرم تتألق بفستان شفاف في حفلها الأخير

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت المطربة نانسي عجرم متابعيها ببعض اللقطات من أحدث حفلاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بفستان صيفي متوهّج  باهظ الثمن.

 

نانسي عجرم

وبدت نانسي عجرم بفستان مكشوف الأكتاف وبشق ناحية الصدر ومصنوع من قماش الشيفون الشفاف المطرز بالأحمر مع الوردي والأصفر، مما عكس أنوثتها وجرائتها.

 

نانسي عجرم

سعر فستان نانسي عجرم في حفتلها الأخيرة

وكان الفستان من تصميم اللبناني إيلي صعب، من مجموعته للأزياء الجاهزة للربيع، وبلغ سعره  18 ألف و800 دولار، أي ما يعادل 580 ألف جنيه.

 

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وتزينت نانسي بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت العديد من الأساور على اليدين وخواتم في اليد اليمنى، بالإضافة إلى أقراط ذهبية طويلة تتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها البنية تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم.

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نانسي عجرم

واختارت نانسي المكياج الترابي؛ ليبرز لون عينيها الساحرتين، فاعتمدت ظلال العين بدرجات البني المدمجه مع الشيمر اللامع، بالإضافة إلى الكحل والرموش الصناعية الطويلة والكثيفة، وحددت شفتيها باللون البني، ولونتها بالنود الفاتح.

 

نانسي عجرم

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