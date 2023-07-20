"ناشونال إنترست" : الأوروبيون يتخوفون من الإنجرار لحرب أمريكية صينية في الهادي

أبدت دول الإتحاد الأوروبى مخاوفها أمس من إحتمالية تغيير الإدارة الأمريكية بعد الإنتخابات الرئاسية المرتقبة فى 2024 القادمة والتى من المحتمل أن تأتى نتائجها بعودة جديدة للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وهو ما يستدعى إتخاذ الدول الأوروبية تدابيرها لإقرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل ممتد حتى 2029، وهو الأمر الذى يشير الى توقعات مؤكدة بإستمرار الحرب الروسية الأوكرانية حتى 2029، جاء ذلك فى إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبى فى باريس أمس. وقد كانت المرة الأولى التى تعترف فيها دول الإتحاد الأوروبى بشكل غير مباشر بضعف موقف الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية برئاسة جو بايدن من الإستمرار فى إدارة الأزمات العالمية خلال الخمس سنوات القادمة.

وقد لفتت صحيفة "ناشونال إنترست" الأمريكية أن دول الإتحاد الأوروبى مترددة فى إتباع خطوات الرئيس بايدن العدائية تجاه الصين وروسيا ودفع الجميع نحو صدام فى منطقة المحيط الهادى وزيادة التواجد العسكرى، وهو ما بدا جليا خلال الإجتماع الأخير لدول حلف الناتو التى عقدت فى ليتوانيا الشهر الحالى، وقالت الصحيفة الأمركيكة أن الدول الأوروبية تجمعها العديد من المصالح والمشاريع المشتركة مع الصين ولا تتطلع الى خسارتها من أجل تحقيق المصالح والتفوق الأمريكى على منافسها اللدود الصين، وقد ظهرت تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون واضحة أثناء زيارته الأخيرة الى الصين الشهر الماضى بالإضافة الى إستمرار وجود عدة جزر فى المحيط الهادى تتبع الى الحماية الفرنسية والتى قد تتأثر وتخسرها فى حالة نشوب حرب أو صراع عسكرى بين الولايات المتحدة وحلفائها وبين الصين وروسيا فى هذه المنطقة، وخصوصا أن ليتوانيا قد أعلنت إفتتاح مكتب للعلاقات الإقتصادية التايوانية - الليتوانية فى العاصمة "فيلينوس" وهو ما إعتبرته الصين خطوة جريئة نحو مزيد من العداء والتحدى للسيادة الصينية وإنتهاك لحقوقها فى التبادل التجارى للمنتجات الصينية دون إذن من الدولة، حيث أكدت الصحيفة على أن شركة "تلتونيكا" الليتوانية سوف تنتج الشرائح الإلكترونية بالتعاون مع تايوان رغم قرار الصين السابق فى حظر تصدير 12 نوع من المنتجات التايوانية الى الخارج و على رأسها "الشرائح الإلكترونية" ولاتى تمثل 5% من إجمالى الناتج القومى للبلاد.

وأوضحت "ناشونال إنترست" أن المصالح الرئيسية للدول الأوروبية تتركز نحو منطقة البحر المتوسط والدول المطلة عليه خصوصا بعد حصول الصين على حق إنتفاع وإدارة بعض موانىء حوض البحر المتوسط الرئيسية مثل ميناء "بيرايوس" فى اليونان فى 2016، و"الحمدانية" فى الجزائر فى 2021، و "جنوة" و"تريستا" و"تورانتو" فى إيطاليا ضمن إتفاق "الحزام والطريق" التى تم توقيعها بين الصين وإيطاليا فى 2019.

كما أبدت الصين وروسيا تحفزهما وإستعدادهما الى أية مواجهاهت متوقعة قد تقوم بها الولايات المتحدة قبيل الإنتخابا الرئاسية وهو ما ترتب عليه إجراء القوتين العسكريتين الصينية والروسية تدريبات على المناورات العسكرية فى بداية الشهر الحالى، وهو ما إعبرته الصحيفة رساتلة واضحة حتى وصل الحال بالوروبيين أن أطلقوا على التحالف العسكرى المشترك بين القوتين "الدب التنينيى" .

وقد أجرى مجلس الشؤون الخارجىة الوروبى قياسا للرأى العام فى دول الإتحاد حول مواقف الشعوب الأوروبية تجاه نشوب حرب بين الولايات المتحد والصين ، وجاءت النمتائج مخيبة لأمال الأمريكيين حيث أكد 62% من العينة المبحوثة أنهم يفضلون إتخاذ أوروبا موقفا محايدا من الحرب وألا تتورط فيها.



