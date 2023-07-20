شهر المحرم له الكثير من المناقب والعديد من الفضائل، وله مكانة مميزة بين الأشهر الهجرية، وقد خصها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالعديد من الميزات أيضًا.

ولكى نغتم هذا الشهر الكريم، علينا معرفة ما كان يفعله النبي فيه ويحثنا عليه، حتى نغتنم ثوابه وفضله ونتقرب فيه خطوة جديدة نحو الله عز وجل.

ماذا كان يفعل النبي في شهر المحرم

الصوم في شهر المحرم

الصوم في شهر المحرم من السنن التى دعانا اليها الله عز وجل، وقيل فيه العديد من الأحاديث والفضائل في الصوم، حتى قال البعض، انه يلي في الفضل صومَ شهر رمضان؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ».

صيام عاشوراء

ويشتمل الشهر المحرم علىٰ يوم عاشوراء، الذي أخبر النبيُّ ﷺ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان ﷺ يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...».

من فضائل شهر المحرم عامة

هو أول شهرٍ من الأشهرِ الهجرية، وأحدُ الأشهر الأربعة الحرُم، وأفضلها.

فيه حدثٌ عظيمٌ ونصرٌ مبينٌ، أظهر اللهُ فيه الحق علىٰ الباطل حيث نجَّىٰ اللهُ فيه سيدنا موسىٰ عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة عظيمة، ومنزلة قديمة.

شيخ الأزهر يدعو إلى إطلاق استراتيجية تعليم عربية تراعي القيم الدينية



استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب جامعتي الأزهر وحلوان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن المؤسسات التعليمية والثقافية في وطننا العربي والإسلامي عليها مسئوليةٌ كبيرة، وتتضاعف هذه المسئولية بمضاعفة هموم الأمة وتطلعاتها، مؤكدًا أننا اليوم في أمس الحاجة إلى استراتيجية تعليم عربي تراعي المنظومة الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا، بهدف انتشال أبنائنا من الوقوع ضحايا لمحاولات التغريب والحملات الدخيلة التي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم



