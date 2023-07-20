دعاء الحر الشديد من الكلمات البحثية الهامة التي لا زال الجمهور يبحث عنها خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اعلان الدولة عن استمرار موجة الطقس السئ حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وإليكم أهم ما يقال عند الحر الشديد لتنال به ثواب الدعاء والصبر على هذا الجو في الدنيا والأخرة.

دعاء الحر الشديد

إلهي إنّ الحرّ شديد وفي الأرض عبادٌ يضربون في مشارق الأرض ومغاربها لتحصيل الرزق الحلال، ويعملون في الليل والنهار لا يوقفهم حرٌّ ولا برد، نسألك يا ربّي أن تُخفّف عنهم شدّة الحر وأن ترحمهم بسعيهم على عيالهم وأن تصرف عنهم حرّ جهنم وزمهريرها، إنّك على ذلك لقدير.

اللهم يا سامع النداء ويا مُجيب الدعاء أسألك يا ربّي أن تُخفّف عنّي هذا الحر، وأن تُعييني في عملي هذا وترزقني منه رزقًا حلالًا طيّبًا أنفق به على عيالي وأعفّ به نفسي من الحاجة والسؤال لأحدٍ سواك، واجعل اللهم حاجتي وفقري إليك وحدك. اللهم إنّا نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك وأن تُغنينا بفضلك عمّن سواك، وأن توفقّنا في أعمالنا وتُخفّف عنّا ما نجده من المشقة والحرّ الشديد وتغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وألّا تُسلّط علينا من لا يرحمنا.

اللهم نرجوك يا إلهي أن تُخفّف عنّا هذا الحرّ وأن تُعيينا في رحلتنا هذه وتخفّف علينا مشقة السفر وطول الطريق، وأن ترحمنا وتيّسر أموالنا وتكتب لنا التوفيق والسداد

نسألك يا إلهي أن تُعيينا في طريق سفرنا وأن تخفّف عنّا هذا الحر وأن ترضى عنّا وتُعيذنا من كلّ سوء، يا سامع الدعوات يا الله.

دعاء الحر الشديد متنوع

اللهم إنّا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى ومن العمل ما ترضى

اللهم هوّن علينا سفرنا هذا وخفّف عنّا شدّة الحر في طريقنا، واطوِ بُعد المسافة عنّا

اللهم ارحمنا وألطف بنا وأجرنا من نار جهنّم وحرّها وارزقنا الجنة ونعيمها

اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل نعوذ بك يا إلهي من شدّة هذا الحر

اللهم ارحمنا من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل

إلهي إنّ الحرّ لشديد وإنّ الجسد لضعيف وإنّ الطريق لطويل، ونحن نسألك، وندعوك

اللهم لك الحمد حتّى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

إلهي أنت المنعم وأنت القادر وأنت الكريم ونحن عبيدك المحتاجون إلى كرمك ولطفك وعظيم عفوك