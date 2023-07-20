أحدث هفوات الرئيس الأمريكى خلال لقاء نظيره الإسرائيلى

واصل الرئيس الأمريكى جون بايدن هفواته المثيرة للجدل والسخرية، حيث تصدر مشهد مقتطع من اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، فى البيت الأبيض وسائل التواصل الاجتماعى بسبب لحظة بدا فيها بايدن فى حالة تشبه «النوم».

ظهر" بايدن" وهو يتحدث مغمض العينين وقد انحنى رأسه إلى الأمام فى مشهد ظهر فيه وكأنه نائم,كما تحدث بطريقة غريبة أيضا، أثارت استغراب الرئيس الإسرائيلى للحظات، حيث وضع بايدن يديه بطريقة تشبه وضع اليدين أثناء الصلاة والدعاء.

وقد تناقل المغردون مشهد اللقاء عبر وسائل التواصل في العالم وأمريكا بشكل خاص بعد إضافة تعديلات عليه حيث قام أمريكيون بإضافة وسادة إلى الفيديو، ووضعها خلف رأس الرئيس الأمريكي، معتبرين أنه بحاجة إليها في هذه اللحظات.

فيما أضاف آخرون على الفيديو صوت “شخير” إنسان، مؤكدين أن هذا هو الصوت الحقيقي لهذا اللقاء.