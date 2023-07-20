وزير الأوقاف يوجه كلمة لأهل القرآن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة إلى أهل القرآن الكريم، يا أهل القرآن زينوا القرآن بأصواتكم وأسمعوه الدنيا بأسرها، يا أهل القرآن جملوا القرآن بكريم أخلاقكم .



تابع: اجعلوا ردكم على الجاهلين حق كتاب ربكم مزيدا من العناية بالقرآن الكريم تلاوة وذكرا ودراسة وفهما وتطبيقا وعملا ، اللهم من أراد كتابك بسوء فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأرنا فيه عجائب قدرتك .. واجعله عبرة لمن يعتبر .



وقال الوزير، نقول لكل عقلاء العالم إن العالم لا يحتمل حروبًا دينية فضلا عن الحروب القائمة فخذوا زمام المبادرة قبل فوات الأوان فالتطرف يدفع إلى تطرف مضاد وقد طفح الكيل من تجاوز بعض الحمقى والسماح لهم بما يغذي كل مشاعر الكراهية الدينية ويهدم بنيان التعايش ، فالبدار البدار .



فلا شك أن كل المسلمين الغيورين على دينهم إنما يؤذيهم من تطاول أو يتطاول على نبيهم أو كتاب ربهم ومهما تحلى العقلاء بالحكمة أو الصبر أو طول النفس فقد يأتي الوقت الذي تنفد فيه هذه الحكمة ويفلت الأمر من أيدى العقلاء والحكماء إلى فتن كقطع الليل المظلم لا يعلم عاقبتها إلا الله .

شيخ الأزهر يدعو إلى إطلاق استراتيجية تعليم عربية تراعي القيم الدينية



استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب جامعتي الأزهر وحلوان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن المؤسسات التعليمية والثقافية في وطننا العربي والإسلامي عليها مسئوليةٌ كبيرة، وتتضاعف هذه المسئولية بمضاعفة هموم الأمة وتطلعاتها، مؤكدًا أننا اليوم في أمس الحاجة إلى استراتيجية تعليم عربي تراعي المنظومة الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا، بهدف انتشال أبنائنا من الوقوع ضحايا لمحاولات التغريب والحملات الدخيلة التي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم.



وأضاف فضيلة الإمام الأكبر أن رسالة الأزهر ترتكز على تنشئة الأجيال القادمة تنشئة دينية سليمة، ترسخ للتمسك بالدين والأخلاق، وتحصنهم وتحميهم من السلوكيات والأمراض الدخيلة والانحرافات الفكرية والغزو الثقافي الذي يحاول البعض فرضه علينا تحت شعارات الانفتاح والتقدم وقبول الآخر، وتحمل بين طياتها فرض أنماط تعليمية غريبة وسلوكيات مرفوضة لا تتناسب وطبيعة مجتمعاتنا المتمسكة بقيم الدين ومنظومة الأخلاق، مؤكدًا فضيلته أن برامجنا ومناهجنا التعليمية لا بد أن تكون محملة برسائل أخلاقية تقدم للطلاب بأساليب جذابة ومناسبة لمختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة، إقليميًا ودوليًا، من أجل نشر قيم الأخوة والحوار والسلام والتعايش المشترك، ودور الأزهر في الحفاظ على تراث الأمة، مؤكدًا سعيه لتطوير العلاقة بين جامعتي الأزهر وحلوان وحرصه على تعزيز التعاون العلمي المشترك في مختلف التخصصات، وتعزيز وتبادل الأساتذة والباحثين من الجامعتين، وبما ينعكس بالإيجاب عن تطور العملية التعليمية فيهما.



