عاجل
طقس الخميس في مصر.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى 37 درجة اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يواجه بتطوير منظومة إنتاج الأسمدة المحلية
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الصحفيين: النقابة تقوم بدورها المعتاد تجاه العاملين في الـ BBc

مؤتمر صحفي للعاملين
مؤتمر صحفي للعاملين في مكتب BBC بالقاهرة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن صحفيي BBC كانوا حريصين على التفاوض بشكل مباشر مع الإدارة، عن طريق النقابة، حتى أصبحنا أمام أحد أشكال الاختراق القانوني، وادّعاء أنهم يمارسون سياسات واضحة لكل المكاتب، والتي لم تكن مُعلنة، وهي فضيحة حقيقية، وأُعلنت بشكل لاحق في بداية الشهر الحالي.

txt

نقيب الصحفيين يُعلن تضامنه مع صحفيي مكتب بي بي سي القاهرة

txt

تفاصيل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون المشترك

وأكد نقيب الصحفيين أن ذلك يُعد مُصادرة على حق مكتب القاهرة في المطالبة بحقوقه، متابعًا:" وأصبحنا أمام قواعد لا تنفذّها الإدارة على الزملاء، ويستغلّون الوضع الاقتصادي للعصف بحقوقهم، الزملاء أمام تصعيد أكبر قادم قريبًا، بأقصى مدى، وتصعيد في المخاطبة، وأمام تضامن مُستمر".

ولفت في مؤتمر صحفي للزملاء العاملين في مكتب BBC بالقاهرة، اليوم، إلى أن نقابة الصحفيين تتضامن مع هذه القضية، وتدافع عنها بشكل حقيقي، وهذا دورها الذي تقوم به دائمًا، وقامت به في كل المؤسسات الصحفيثة، وهذا نهج بدأته النقابة وستستمر فيه.

وتابع: "أي شخص سيعصف بحقوق الصحفيين، ستكون النقابة أول من يقف ضده، وستداع عن حقوق كل الزملاء، وندعمهم بكل السُبل، دعم النقابة للزملاء واجب، ومحاولة التشكيك في دورها هو أمر غير مقبول، العمالة المصرية ليست رخيصة، والصحفي المصري ليس رخيصًا، الصحفيون في مصر أكرم من أي مكان آخر".

وأكد نقيب الصحفيين أن العمل سيعود بشكل طبيعي إلى مكتب القاهرة، لحين موعد اللقاء الثاني بين إدارة BBC والنقابة، أو موعد الإضراب المقبل، أو الخطوة التصعيدية المُقبلة، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبًا.

 

وأوضح "البلشي" أن الأمر في النهاية، أن الزملاء اختاروا أن يكون لهم معركة نقابية، ونقابة تتضامن معهم، والتضامن مفتوح لكل الأطراف في الدفاع عن حق الزملاء المادي، وحقهم في حرية الرأي والتعبير.

 

مواد متعلقة

الشوربجي: العاصمة الإدارية نقلة نوعية في منظومة عمل الدولة المصرية

كرم جبر: العاصمة الإدارية واجهة مشرفة لمصر وبيئة مناسبة تساعد على العمل

"الصحفيين": إعلان كشوف المتقدمين لعضوية اللجان النقابية بالمحافظات لتلقي الطعون

"الصحفيين": زيادة المعاشات بقيمة مساوية للبدل في أسرع وقت

نادي الجندي تتصدر التريند.. ما سر رشاقتها وإطلالتها الشبابية؟

نقيب الصحفيين: المالية اعتمدت زيادة البدل وهذا سبب تأخير الصرف

نقابة الصحفيين تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني في جنين

الصحفيين: منحتين مقدمتين من مركز التدريب والتوثيق الإعلامي بكلية الإعلام
الجريدة الورقية