نقيب الصحفيين: النقابة تقوم بدورها المعتاد تجاه العاملين في الـ BBc

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن صحفيي BBC كانوا حريصين على التفاوض بشكل مباشر مع الإدارة، عن طريق النقابة، حتى أصبحنا أمام أحد أشكال الاختراق القانوني، وادّعاء أنهم يمارسون سياسات واضحة لكل المكاتب، والتي لم تكن مُعلنة، وهي فضيحة حقيقية، وأُعلنت بشكل لاحق في بداية الشهر الحالي.

وأكد نقيب الصحفيين أن ذلك يُعد مُصادرة على حق مكتب القاهرة في المطالبة بحقوقه، متابعًا:" وأصبحنا أمام قواعد لا تنفذّها الإدارة على الزملاء، ويستغلّون الوضع الاقتصادي للعصف بحقوقهم، الزملاء أمام تصعيد أكبر قادم قريبًا، بأقصى مدى، وتصعيد في المخاطبة، وأمام تضامن مُستمر".

ولفت في مؤتمر صحفي للزملاء العاملين في مكتب BBC بالقاهرة، اليوم، إلى أن نقابة الصحفيين تتضامن مع هذه القضية، وتدافع عنها بشكل حقيقي، وهذا دورها الذي تقوم به دائمًا، وقامت به في كل المؤسسات الصحفيثة، وهذا نهج بدأته النقابة وستستمر فيه.

وتابع: "أي شخص سيعصف بحقوق الصحفيين، ستكون النقابة أول من يقف ضده، وستداع عن حقوق كل الزملاء، وندعمهم بكل السُبل، دعم النقابة للزملاء واجب، ومحاولة التشكيك في دورها هو أمر غير مقبول، العمالة المصرية ليست رخيصة، والصحفي المصري ليس رخيصًا، الصحفيون في مصر أكرم من أي مكان آخر".

وأكد نقيب الصحفيين أن العمل سيعود بشكل طبيعي إلى مكتب القاهرة، لحين موعد اللقاء الثاني بين إدارة BBC والنقابة، أو موعد الإضراب المقبل، أو الخطوة التصعيدية المُقبلة، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح "البلشي" أن الأمر في النهاية، أن الزملاء اختاروا أن يكون لهم معركة نقابية، ونقابة تتضامن معهم، والتضامن مفتوح لكل الأطراف في الدفاع عن حق الزملاء المادي، وحقهم في حرية الرأي والتعبير.