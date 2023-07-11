نقيب الصحفيين يُعلن تضامنه مع صحفيي مكتب بي بي سي القاهرة

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين كامل تضامنه مع صحفيي مكتب بي بي القاهرة، بعد إعلانهم الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاث أيام.





وكان صحفيو مكتب بي بي سي القاهرة أعلنوا إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل من الإثنين إلى الأربعاء (17 و 18 و19 يوليو)، بعد إخطار المؤسسة رسميًا بموعد الإضراب.



وكان الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، أصدر بيانًا للرد على التساؤلات المثارة عن بدل التكنولوجيا.



أولا: أن وزارة المالية اعتمدت الزيادة التي أعلنت عنها في وقتٍ سابقلبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين وقيمتها ٦٠٠ جنيه، بأثر رجعي بدايةً من شهر أريل الماضي، وتم إقرارها فيالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ثانيا: أن التأخير في صرف بدل شهر يوليو مرتبط بأنه الشهر الأول للميزانية وإجراءات اعتمادها، وهو أمر متكرر وبمجرد انتهاء الإجراءات التنفيذية سيتم تحويله وصرفه لجميع الزملاء.

ثالثا: أن النقابة في تواصل مستمر مع مسئولي وزارة المالية للتعجيل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف البدل في أسرع وقت ممكن.

رابعا: معروض على مجلس النقابة في اجتماعه القادم اليوم الثلاثاء مطالب بصرف البدل للشهر الحالي من خزينة النقابة حال عدم إتمام الإجراءات خلال اليومين القادمين.

ويذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد في ٣٠ مارس الماضي، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين بقيمة ٦٠٠ جنيه.