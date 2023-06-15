تفاصيل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى محمد كامل، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

الخشت: نقابة الصحفيين أبرز قلاع الرأي في العالم العربي



من جانبه أعرب الخشت عن اعتزازه وتقديره للصحفيين ودورهم في المجتمع، مؤكدا علي استعداد جامعة القاهرة الدائم للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن لنقابة الصحفيين باعتبارها أحد أهم قلاع الرأي في مصر والعالم العربي، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من توقيع البروتوكولات قريباً بعد العرض على مجلس الجامعة والانتهاء من الاجراءات القانونية.

فيما قدم نقيب الصحفيين الشكر للدكتور الخشت،

وقدم له الدعوة لزيارة نقابة الصحفيين لعقد ندوة ثقافية عن إسهاماته وكتاباته، خاصة في فلسفة الأديان ورؤيته حول تجديد الخطاب الديني ووثيقة التنوير وكتابه نحو تأسيس عصر ديني جديد، مؤكدا علي ان د.الخشت واحد من أبرز المفكرين في تجديد الخطاب الديني.



وناقش الجانبان توقيع بروتوكول تعاون مشترك في عدة مجالات حيث سيتم التجهيزات لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الصحفيين ومستشفيات جامعة القاهرة والجهات التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين وأسرهم بأجر اقتصادي، بالإضافة الي توقيع برتوكول تعاون آخر حول التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل وأبرزها تدريب طلاب كلية الإعلام في مركز تدريب نقابة الصحفيين.

كما اتفق الجانبان علي تقديم خصم لأبناء الصحفيين بالبرامج الخاصة والتعليم المدمج ومركز اللغات والترجمة بنسبة 10% لجميع البرامج.



وفي ختام اللقاء اهدي الخشت اخر مؤلفاته لنقيب الصحفيين، فيما قدم الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين درع النقابة تقديرا له.