أسهل طريقة لتحضير الترمس

إرتبط الترمس بالعديد من اللحظات السعيدة الخاصة بمعظم الناس، فيُصنع عند الإحتفال بسبوع المولود، وكذلك في الأعياد، أو للإستمتاع بالأجواء الصيفية على الشاطيء، كما أن له دور كبير في تعزيز صحة الأمعاء والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لتحضيره.

ترمس

طريقة عمل الترمس

المقادير

- ترمس : 500 جراماً (حلو)

- ماء ساخن : حسب الحاجة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

انقعي الترمس بالماء المغلي لحوالي 3-4 ساعات، ثم صفّيه من الماء وضعيه في قدر.

اغمري الترمس بالماء المغلي وضعي القدر على نار متوسطة واتركي الترمس حتى ينضج.

صفي الترمس من الماء واتركيه جانباً حتى يبرد ثم رشي عليه الملح وقدميه.