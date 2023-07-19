طب المنصورة تطلق مبادرة "الإدارى المبتكر" لتطوير الكوادر البشرية

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة، ورشة عمل بعنوان “محفزات الإبداع والابتكار والتميز المؤسسى”، وذلك بالتعاون مع الدكتورة عزة إسماعيل، المدير التنفيذى لمكتب TICO بجامعة المنصورة، حاضر فيها الدكتورعمرو أحمد جبر، مدير مكتب دعم الابتكار وبراءات الاختراع بمكتب التايكو بجامعة المنصورة.

وأكدت الدكتورة أمل فتحى أهمية الإبداع والابتكار داخل الإدارات الحكومية والتعليميه للنهوض بمستوى أعلى من الخدمات تحقيقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور محمود التهامى بالتعاون المثمر بين وحدة التنمية البشرية ووحدة دعم الابتكار لرفع كفاءة الجهاز الإداري بكلية الطب والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

وقام الدكتور عمرو جبر بشرح وإدارة حلقة من النقاش بطريقة بسيطة وشيقة، تناولت محاور عدة أهمها التعريف بمفاهيم الإبداع والابتكار والتعرف على أهم المحفزات والمعوقات، وسبل تنمية التفكير الابتكاري، وتوليد الأفكار لتحقيق التنافسية والتميز المؤسسي، وذلك في ضوء محور الابتكار وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأثنت الدكتورة غاده القنيشى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية الإبداع والابتكار فى التطوير والتنمية وحرص إدارة الكلية فى دعم وتبنى الأفكار المبتكرة التى تسهم فى تحقيق أهداف الكلية.

وشددت الدكتورة أمل فتحى على أهمية المتابعة مع الوحدة والاشتراك فى المسابقات التى تتبناها، وذلك اهتمامًا من جامعة المنصورة بتطوير كوادرها البشرية من الإداريين لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين كافة مع الجامعة، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتورأشرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورأشرف شومه، عميد كلية الطب.