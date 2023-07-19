درة تهوس متابعيها بكروب توب ومكياج ترابي في شوارع إيطاليا

حرصت الفنانة التونسية درة علي مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أحدث إطلالتها، أثناء تحولها في شوارع إيطاليا وإستمتاعها بطقسها المتميز.

درة

وظهرت درة بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطال أزرق مُزين بجيوب علي الجانبين ومحدد الخصر، ونسقت معه كروب توب باللون الأسود؛ ليبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

ونسقت مع إطلالتها بصندل أسود ذا كعب مرتفع قليلًا، وحقيبة مصنوعة من الجلد الأسود، إرتدتها بشكل الكروس.

وتزينت درة بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، فإرتدت سلسلة ذهبية رفيعة ملتفة حول رقبتها، بالإضافة إلى العديد من الأساور والأنسيالات في اليد اليسرى، وخاتم الزواج المرصع بالألماس.

درة

ومن الناحية الجمالية، ظهرت درة بأكثر من وضعية تصوير، ففي لقطات تركت شعرها يتدلى على كتفيها بشكل بسيط وناعم، وآخرى قامت برفعه بإستخدام يدها؛ ليظهر بشكل ذيل حصان، وفي لقطه آخرى تركته يتدلى علي أحد الجانبين.

درة

ووضعت درة مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما حددت شفتيها بقلم بني، ولونتها من الداخل بالنود الفاتح؛ لتظهر بشفاه ممتلئة ومثيرة، ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود.