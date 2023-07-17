شاهد درة زروق بكأمل أناقتها (صور)

اعتادت النجمة التونسية درة زروق على التألق بأحدث صيحات الموضة المتناغمة مع ذوقها الرفيع العاشق لكل ما هو راقي في عالم الموضة.

وتألقت درة في أحدث ظهور لها بإطلالة ساحرة مزجت بين البساطة والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما، بدون أكمام، صمم من الخيوط بلونين الأبيض في الأسود وتزين الفستان بشراشيب ناعمة فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وعلقت على الصور، قائلة: "انظر الجمال في كل شيء.. ابدأ بنفسك".

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات هادئة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

درة

درة إبراهيم زروق كن مواليد 13 يناير 1980 ، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).