الأناقة تسيطر على مايوه درة زروق

تعد الفنانة التونسية درة زروق من أبرز نجمات الفن أناقة وجمال لامتلاكها ذوق رفيع وذكاء جعلها تتربع على عرش الموضة وتتصدر اشهر عناوين مجلات الموضة العربية والعالمية لتكن محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وبدت درة في أحدث ظهور لها اثناء قضائها العطلة الصيفية في أحد الشواطئ الساحلية، بإطلالة صيفية مفعمة بالأنوثة والأناقة في آن واحد، حيث ارتدت مايوه ينتمي لصيحة الكب باللون الأسود ونسقت عليه جيب طويل تنتمي لصيحة الهاي ويست المكشكش من ناحية الخصر باللون البرتقالي المنعش ونسقت حقيبة الكتف ذات الشكل الأنيق.

واختارت تزين خصلات شعرها بقبعة صممت من الخوص بعدما تركته منسدل بشكل ناعم فوق كتفيها ولم تتكلف بوضع المكياج لتبرز تغيير لون بشرتها البرونزي بلمسات ناعمة من الالوان الترابية مع لون البينك في الشفاه.

وتنجذب درة للازياء الهادئة المفعمة بالرقي والدقه لتبدو في

اوقات كثيرة مثل الاميرات كما تميل لارتداء التصميمات الغريبة ذات الالوان الصاخبة والمتوهجة لتبدو مثل الفتاة صاحبة العشرين عاما، فهي مزيج بين الطفولة وقوام الانثي الممشوق لتعكس للجميع ان المرأة العربية مفعمة بالجمال والذكاء والسحر في آن واحد.

درة زروق

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

أعمالها

2013: مزاج الخير

2014: سجن النسا

2014: صديق العمر

2015: بعد البداية

2015: ظرف أسود

2015: إستيفا

2016: نصيبي وقسمتك

2016: ليالي الحلمية (الجزء السادس)

2016: الخروج

2017: نصيبي وقسمتك 2

2017: الجماعة 2

2018: واكلينها والعة

2018: الشارع اللي ورانا

2018: نسر الصعيد

2019: بلا دليل

2020: واكلينها والعة 2

2020: إلا أنا (حكاية أول السطر)

2021: بين السما والأرض

2021: زي القمر 2 (حكاية غالية)