بعد قليل.. صدور الحكم ضد إسلام جمال في قصية إثبات الرواح العرفي

استمعت محكمة جنح مستأنف الهرم، بمحكمة جنوب الجيزة اليوم، لأقوال المجني عليها والشهود في الدعوة المقدمة ضد اللاعب إسلام جمال في قضية إثبات الزواج العرفي.

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فيما بدأت احداث القضية، بتقديم دعوة قضائية من المدعوة "اسماء" ضد اللاعب "إسلام جابر"، في سرقة عقد الزواج العرفي بعد علمه بحملها.

ليرفض بعد ذلك نسب الطفل، ويبيت النية لسرقة عقد الزواج العرفي، لتكون المجني عليها غير قادره على إثبات الزواج، لتقدم ضده المجني عليها دعوة قضائية لمحكمة الهرم.

ليستأنف اللاعب الحكم وتقبل المحكمة دعوة الاستئناف وتُحدد جلسة ١٩ يوليو للنطق بالحكم في قضية إثبات عقد الزواج العرفي.

فيما ترافع عن المجني عليها كل من المحامي محمود العطار و إيلام يونس و عمار الديب، بينما حضر أهل إسلام جمال وأصدقائه.

وعلى جانب آخر، تُصدر مستأنف اكتوبر، بمحكمة جنوب الجيزة، بعد قليل، قرار الحكم في اولى جلسات الاستئناف للفنانة إيمان سالم في قضية تبديد شيكات بدون رصيد.

وقد استمعت محكمة جنوب الجيزة اليوم، لأقوال محامي الفنانة ايمان سالم فيما هو منسوب لها في قضية تبديد شيكات بدون رصيد.

فيما قد قضت المحكمة في وقت سابق بالسجن ٣ سنوات للفنانة إيمي سالم بتهمة تبديد شيكات بدون رصيد، ليستأنف الحكم لجلسة ١٩ يوليو بمستأنف اكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة.

فينا بدأت احداث القضية بتقديم دعوة قضائية من المدعوة "نسرين" ضد الفنانة أيمي سالم بحصولها على شيك من الفنانة بدون رصيد، ليتم الحكم على أيمي بالسجن ٣ سنوات غيابياً.

الحكم في استئناف الفنانة إيمان سالم

وفي سياقٍ مُتصل، استمعت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، لدفاع الفنانة إيمان سالم خلال نظر معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

واستمعت المحكمة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى ، وعنوان السكن الخاص بها لاخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

واضاف دفاع الفنانة ايمى سالم في حديثه للمحكمة أن الموضوع ليس قيمة الشيك وانما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى.

فيما قالت الفنانه ايمان سالم للقاضي"والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانه إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 الف جنية.

وكانت قد حضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها

يشار إلى أن الفنانه إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.