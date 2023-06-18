جنايات المنيا تحيل اوراق قاتل الشاب «كريم أبو طبنجة» للمفتي

نظرت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار احمد يوسف رئيس الدائرة، اليوم الأحد ، جلسات محاكمة المتهم، في واقعة مقتل شاب عشريني العمر يدعى "كريم سيد ابو طبنجة " 20 عاما .

جنايات المنيا تستمع للمرافعات

ومقيم في بندر المنيا ناحية كوبري المنصورة، والذي تم قتله علي يد شاب اخر نتيجة لحدث تشاجر قديم بينهما، في البداية، استمع رئيس الدائرة، مرافاعات من محامي المتهم وهو المحامي و النائب ايهاب رمزي، ومحامي اخر للمجني عليه، وبعد سماع المرافعات، قررت المحكمة احالة اوراق المتهم "بيشوي. ج" الي فضيلة المفتي لابداء الراي الشرعي في الاعدام، مع تحديد جلسة النطق بالحكم في مطلع شهر يوليو القادم.

بداية الواقعة

بداية الواقعة في مطلع العام الجاري، عندما تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا من قسم شرطة المنيا، يفيد مقتل الشاب «كريم سيد» 20 عاما، بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص انتقاما منه بسبب التشاجر سابقًا مع ابن عمه وحرر محضرا عن الواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة أعلى أسوار العقارات لمعرفة ومشاهدة مشاهد الجريمة وماحدث أدى لمقتل المجني عليه.

وفقًا للتحريات الأولية التي أشرفت عليها وحدة مباحث قسم المنيا، أن الجاني يدعى «ب. ج» 23 سنة، أقدم على ارتكاب فعلته انتقامًا من الضحية الذي تشاجر سابقًا مع ابن عم الجاني ، وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة «مطواة» وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

النيابة العامة تحيل المتهم إلى محكمة جنايات المنيا

وكانت النيابة العامة، قد استمعت لأقوال والده ويدعي "سيد ابو طبنجة" 50 سنه، والتي اكد في اقواله ان نجله لم يمر باي ظروف عدائيه مع اي أحد ولم يكن سببا في اي تشاجر، ولكنه هو واولاد عمومته تشاجروا مع احد الشباب منذ ايام ماضيه وانتهى الموضوع كخلاف شبابي، ولكن لم يتخيل ان الشباب يقوموا باستدراجه وقتله وارتكابهما لهذه الجريمة الشنعاء، ولم يسبق له العداء مع مرتكبي الواقعة، وبعد ذلك أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات المنيا، التي أصدرت قرارها الأخير.