عاجل
أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 24 بـ2560 وزارة التموين تحدد أماكن شوادر بيع اللحوم بالمحافظات
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

جنايات المنيا تحيل اوراق قاتل الشاب «كريم أبو طبنجة» للمفتي

المجني عليه
المجني عليه

نظرت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار احمد يوسف رئيس الدائرة، اليوم الأحد ، جلسات محاكمة المتهم، في واقعة مقتل شاب عشريني العمر يدعى "كريم سيد ابو طبنجة " 20 عاما .

txt

إحالة 3 متهمين يمنيين إلي المفتي بسبب جلب المخدرات

txt

الحكم بإعدام حارس عقار بالفردقة بعد ورود قرار المفتي

جنايات المنيا تستمع للمرافعات

 

ومقيم في بندر المنيا ناحية كوبري المنصورة، والذي تم قتله علي يد شاب اخر نتيجة لحدث تشاجر قديم بينهما، في البداية، استمع رئيس الدائرة، مرافاعات من محامي المتهم وهو المحامي و النائب ايهاب رمزي، ومحامي اخر للمجني عليه، وبعد سماع المرافعات، قررت المحكمة احالة اوراق المتهم "بيشوي. ج" الي فضيلة المفتي لابداء الراي الشرعي في الاعدام، مع تحديد جلسة النطق بالحكم في مطلع شهر يوليو القادم.

 

بداية الواقعة 

 

بداية الواقعة في مطلع العام الجاري، عندما تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا من قسم شرطة المنيا، يفيد مقتل الشاب «كريم سيد»  20 عاما، بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص انتقاما منه بسبب التشاجر سابقًا مع ابن عمه وحرر محضرا عن الواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة أعلى أسوار العقارات لمعرفة ومشاهدة مشاهد الجريمة وماحدث أدى لمقتل المجني عليه.

 

 

وفقًا للتحريات الأولية التي أشرفت عليها وحدة مباحث قسم المنيا، أن الجاني يدعى «ب. ج» 23 سنة، أقدم على ارتكاب فعلته انتقامًا من الضحية الذي تشاجر سابقًا مع ابن عم الجاني ، وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة «مطواة» وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

 

النيابة العامة تحيل المتهم إلى محكمة جنايات المنيا

 

وكانت النيابة العامة، قد استمعت لأقوال والده ويدعي "سيد ابو طبنجة"  50 سنه،  والتي اكد في اقواله ان نجله لم يمر باي ظروف عدائيه مع اي أحد ولم يكن سببا في اي تشاجر، ولكنه هو واولاد عمومته تشاجروا مع احد الشباب منذ ايام ماضيه وانتهى الموضوع كخلاف شبابي، ولكن لم يتخيل ان الشباب يقوموا باستدراجه وقتله وارتكابهما لهذه الجريمة الشنعاء، ولم يسبق له العداء مع مرتكبي الواقعة، وبعد ذلك أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات المنيا، التي أصدرت قرارها الأخير. 

 

مواد متعلقة

إحالة 3 متهمين يمنيين إلي المفتي بسبب جلب المخدرات

الحكم بإعدام حارس عقار بالفردقة بعد ورود قرار المفتي

إحالة أوراق شخص أنهى حياة طفل من ذوي الهمم بالغردقة لفضيلة المفتي

إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها بالبلينا إلى فضيلة المفتي

إحالة أوراق قاتل عروسته بطنطا لفضيلة المفتي
الجريدة الورقية